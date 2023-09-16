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Фото ⟩ "Отряд по борьбе с нацизмом": в Эстонии внимание привлек BMW с надписями на русском языке

Limon.ee
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В соцсетях распространяются фотографии черного автомобиля BMW, разъезжающего по улицам Таллинна с надписями на русском языке. На заднем стекле автомобиля написано: "Я - русский", а под боковым стеклом водителя: "Отряд по борьбе с нацизмом".
В соцсетях распространяются фотографии черного автомобиля BMW, разъезжающего по улицам Таллинна с надписями на русском языке. На заднем стекле автомобиля написано: "Я - русский", а под боковым стеклом водителя: "Отряд по борьбе с нацизмом". Фото: Twitter/@Serendipity8488

В социальных сетях распространяются фотографии черного автомобиля BMW, разъезжающего по улицам столицы Эстонии Таллинна с надписями на русском языке, сообщает портал Limon.ee. На заднем стекле автомобиля написано: "Я - русский", а под боковым стеклом водителя: "Отряд по борьбе с нацизмом".

"Что за пи***ц?" - выражают возмущение многие в социальных сетях. В комментариях под фото также отметили сотрудницу полиции Маарью Пунак.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Эстонии Анника Максимов сообщила, что информация об этом автомобиле была передана патрульным. "Если мы обнаружим в городе такую машину, то обязательно спросим у водителя, для чего нужны наклейки, и попросим его снять их", - добавила она.

В марте прошлого года в Таллинне произошел похожий инцидент, когда был замечен автомобиль с наклеенной буквой Z на заднем стекле. Подобную маркировку имеет и российская военная техника в Украине, а литера стала одним из символов военного вторжения России в Украину.

Позднее руководитель следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер сообщила Elu24, что полицейские поговорили с владельцем автомобиля, и он согласился снять наклейку. "Провокационное поведение по отношению к другим людям в общественных местах не является разумным и должно быть исключено", - добавила Тоатер.

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