В центре Риги трамвай сбил женщину, она госпитализирована

В субботу, около 10:00 на улице 13 января произошло ЧП, когда человек попал под трамвай, подтвердила специалист по связям с общественностью Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Она отметила, что трамвай начал движение с остановки в тот момент, когда пострадавшая в неположенном месте с левой стороны пересекала рельсы. Барташевича-Фелдмане сообщила, что женщина госпитализирована.
При этом она призвала жителей быть внимательными и дважды смотреть, когда они пересекают трамвайные пути.
Распространяемая в социальных сетях информация об "отрезанной ноге" пока не подтвердилась.
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