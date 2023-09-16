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В центре Риги трамвай сбил женщину, она госпитализирована

rus.tvnet.lv
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Фотография очевидца
Фотография очевидца Фото: Facebook/natalja.antonova

В субботу, около 10:00 на улице 13 января произошло ЧП, когда человек попал под трамвай, подтвердила специалист по связям с общественностью Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Она отметила, что трамвай начал движение с остановки в тот момент, когда пострадавшая в неположенном месте с левой стороны пересекала рельсы. Барташевича-Фелдмане сообщила, что женщина госпитализирована.

При этом она призвала жителей быть внимательными и дважды смотреть, когда они пересекают трамвайные пути.

Распространяемая в социальных сетях информация об "отрезанной ноге" пока не подтвердилась.

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