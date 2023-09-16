В центре Риги трамвай сбил женщину, она госпитализирована

Она отметила, что трамвай начал движение с остановки в тот момент, когда пострадавшая в неположенном месте с левой стороны пересекала рельсы. Барташевича-Фелдмане сообщила, что женщина госпитализирована.

При этом она призвала жителей быть внимательными и дважды смотреть, когда они пересекают трамвайные пути.

Распространяемая в социальных сетях информация об "отрезанной ноге" пока не подтвердилась.