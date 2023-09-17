В Крыму начали продавать "национализированные" объекты

В аннексированном Россией Крыму прошли первые аукционы, на которых продавали "национализированные" объекты украинских бизнесменов, сообщил "глава" местного парламента Владимир Константинов в субботу, 16 сентября.

По его словам, по состоянию на 16 сентября на полуострове прошли восемь открытых аукционов, по итогам которых были заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 млн рублей - как объектов жилого фонда, так и коммерческой недвижимости.

"Сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже четырех жилых помещений. От их реализации в бюджет Крыма планируются поступления на сумму порядка 27 млн рублей", - рассказал Константинов.

"Власти" Крыма планируют продать квартиру Зеленского

По словам Константинова, "в ближайшее время" запланирована продажа еще около 100 объектов "национализированного" имущества. "Это - жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. От их реализации в бюджет республики планируются поступления на сумму более 800 млн рублей", - написал чиновник.

Оккупационные власти аннексированного Крыма поручили провести вторую волну "национализации" имущества украинских бизнесменов, политиков и организаций в октябре прошлого года. Продать планируют собственность Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Тарута и других украинцев. Официальный Киев подчеркивал, что не будет признавать российские сделки по "национализации".