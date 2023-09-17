Фото ⟩ Излюбленное место отдыха у озера Ниедрая подверглось вандализму

Как указала представитель LVM Гунта Дуделе, еще прошлым вечером LVM обследовало место отдыха, так как на следующий день там было запланировано мероприятие.

"С утра, узнав, что место подверглось вандализму, мы были неприятно удивлены. Утром удалось быстро обменяться информацией и найти человеческие ресурсы и решения, чтобы быстро привести в порядок подвергшееся вандализму место отдыха", - отметила Дуделе.

Она сообщила, что при помощи трактора подняли поваленную будку, правильно расставили урны для мусора и собрали разбросанные на территории обломки.

LVM отмечает, что озеро Ниедрая находится в пяти километрах от центра Смилтене и является излюбленным местом отдыха на протяжении всего года. На берегах озера оборудовано несколько пляжей, где установлены столы и скамейки, места для костра, кабинки для переодевания, туалеты и другая инфраструктура. Кроме того, на берегу озера есть деревянная беседка, подходящая для отдыха в большой компании друзей.

На предприятии указывают, что LVM поддерживает порядок в более чем 300 бесплатных местах отдыха по всей Латвии. Ежегодно эти места подвергаются нападениям вандалов. Главным образом ломают и сжигают мусорные урны, скамейки и столы, а также ломают туалеты.