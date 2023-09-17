Женщину по дороге на пляж укусила змея: не обошлось без госпитализации

Пациентка призывает людей быть внимательными, так как змея была не в лесу или заросшем месте, а на тропе, ведущей через дюны на пляж Бернату. От укуса у пациентки опухла ступня и резко ухудшилось самочувствие.

Неотложную помощь пациентка получила в Лиепайской региональной больнице, однако вечером опухоль стала больше, распространяясь выше по ноге. По рекомендации Центра информации о ядах и лекарственных средствах пациентка обратилась в Кулдигскую больницу, где незамедлительно была госпитализирована. Пациентке было проведено лечение, направленное на растворение тромба и предотвращение отека.

За последние три года в Кулдигской больнице было зарегистрировано три случая, когда помощь оказывалась пациентам, пострадавшим в результате укуса змей.