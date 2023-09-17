Вс, 17.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Женщину по дороге на пляж укусила змея: не обошлось без госпитализации

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Змея. Иллюстративное фото
Змея. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

В Кулдигской больнице на этой неделе лечилась пациентка, для которой отдых у моря закончился укусом змеи в ногу, сообщает LSM.lv.

Пациентка призывает людей быть внимательными, так как змея была не в лесу или заросшем месте, а на тропе, ведущей через дюны на пляж Бернату. От укуса у пациентки опухла ступня и резко ухудшилось самочувствие.

Неотложную помощь пациентка получила в Лиепайской региональной больнице, однако вечером опухоль стала больше, распространяясь выше по ноге. По рекомендации Центра информации о ядах и лекарственных средствах пациентка обратилась в Кулдигскую больницу, где незамедлительно была госпитализирована. Пациентке было проведено лечение, направленное на растворение тромба и предотвращение отека.

За последние три года в Кулдигской больнице было зарегистрировано три случая, когда помощь оказывалась пациентам, пострадавшим в результате укуса змей.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх