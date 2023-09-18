Гороскоп на неделю с 18 по 24 сентября: ловите гормонию от звезд и планет - и хорошего будет больше!

Скорпион

Скорпионам сейчас ни в коем случае нельзя зацикливаться на неприятностях. Да, могут происходить некоторые неприятные вещи, но они с легкостью могут разбиться об уверенность этих людей, их любовь к жизни и стремление стать успешнее. Планеты и звезды настраивают Скорпионов на марафон, а не на спринт. Нужно поберечь силы для важных дел и скрупулезной работы. Быстрых успехов можно не ждать.

Стрелец

Стрельцам важно помнить одну простую истину: порой достаточно просто изменить свое отношение к проблемам, чтобы решить их. Нет более лучшего момента для подобных перемен, чем сейчас. Меркурий и Венера объединят усилия для того, чтобы активизировать в Стрельцам их самые сильные качества. Это лучшее время для поиска новых увлечений, знакомств и активности в целом.

Козерог

Козероги могут столкнуться с проблемами на работе или в любви, но сейчас стоит относиться к этому как к какой-то затейливой игре. Используя хитрые комбинации и сложные ходы, Козероги не станут счастливыми. Нужно быть проще, а также избегать провокаций в сторону других людей. Это их главная задача на конец сентября и на эту неделю в частности.

Водолей

Любое потворство пессимизму принесет Водолеям лишь проблемы. Переживать слишком сильно и долго относительно того, что им неподвластно, точно не стоит. Желательно сохранять при этом ясность и чистоту мышления - не налегать на горячительные напитки и всегда здраво оценивать ситуацию, принимая решения только на холодную голову, а не на эмоциях или на основе интуиции.

Рыбы

У Рыб наступает идеальное и очень благоприятное время. Оно хорошо подойдет для кардинальных внешних метаморфоз - новой прически, обновления гардероба и так далее. В попытках стать красивее или умнее важно помнить одну простую истину - совершенных людей не существует. Стремиться к идеалу можно и нужно, а вот переживать из-за того, что стать идеальными не получилось, точно не стоит.