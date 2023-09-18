Бывший мэр Херсона находится в российском плену. Он пропал больше года назад

Его сын сказал: "Я связался с Красным Крестом, и мне сказали, что российская сторона подала моего отца Игоря Колыхаева в список пленных, он находится на территории РФ".

Где именно находится Колыхаев и в каком он состоянии, не уточняется.

Ранее сообщалось, что мэр Херсона Игорь Колыхаев был похищен в июле прошлого года. Он стал одним из нескольких руководителей украинских городов, похищенных российскими войсками во время вторжения в Украину.

В момент похищения мэр находился в своем кабинете. Его вывели из кабинета в наручниках.