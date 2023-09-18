Бывший мэр Херсона находится в российском плену. Он пропал больше года назад

Бывший мэр Херсона Игорь Колыхаев, долгое время считавшийся пропавшим без вести, официально получил статус пленного 13 сентября. Об этом сообщает "Медуза".
Его сын сказал: "Я связался с Красным Крестом, и мне сказали, что российская сторона подала моего отца Игоря Колыхаева в список пленных, он находится на территории РФ".
Где именно находится Колыхаев и в каком он состоянии, не уточняется.
Ранее сообщалось, что мэр Херсона Игорь Колыхаев был похищен в июле прошлого года. Он стал одним из нескольких руководителей украинских городов, похищенных российскими войсками во время вторжения в Украину.
В момент похищения мэр находился в своем кабинете. Его вывели из кабинета в наручниках.
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