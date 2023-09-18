Почему в этом году так много грибов? И что нужно знать

Как сообщила программе "900 секунд" миколог Инита Даниэле, когда за жаркой погодой последовали проливные дожди, грибы начали расти, но они размокли и засохли на жаре. Однако когда почва оправилась от засухи и температура воздуха понизилась, появились прекрасные условия для роста грибов.
Несмотря на то, что в настоящее время в лесах преобладают летние грибы, очень скоро ожидается более существенные находки в виде классических осенних грибов.
Однако снова и снова полезно помнить и напоминать знакомым нам грибникам, что в корзину мы кладем только те грибы, которые знаем!
"Пока у человека есть вопрос, съедобен ли этот гриб, этот гриб для него несъедобен! Когда человек знает гриб, ему не нужно будет задавать этот вопрос, он будет знать", - говорит миколог Инита Даниэле.
Эксперт также отмечает, что смертельная доза зеленой поганки составляет лишь половину ее шапочки, поэтому, собирая грибы, нужно быть особенно внимательным и осторожным!
Подробнее - в сюжете программы! (на латышском языке)
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