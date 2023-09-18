Почему в этом году так много грибов? И что нужно знать

Несмотря на то, что в настоящее время в лесах преобладают летние грибы, очень скоро ожидается более существенные находки в виде классических осенних грибов.

Однако снова и снова полезно помнить и напоминать знакомым нам грибникам, что в корзину мы кладем только те грибы, которые знаем!

"Пока у человека есть вопрос, съедобен ли этот гриб, этот гриб для него несъедобен! Когда человек знает гриб, ему не нужно будет задавать этот вопрос, он будет знать", - говорит миколог Инита Даниэле.

Эксперт также отмечает, что смертельная доза зеленой поганки составляет лишь половину ее шапочки, поэтому, собирая грибы, нужно быть особенно внимательным и осторожным!

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