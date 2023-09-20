"Услышали выстрелы, пока собирали грибы": безопасно ли в лесах Латвии во время сезона охоты?

"В очередной раз мы приехали погулять в лес, я с одной собакой пошла собирать ягоды, а муж со второй ушел подальше за грибами. Вдруг я услышала выстрелы совсем близко", - рассказала RUS TVNET жительница Ропажского края Наталья, которая недавно встретила в лесу охотника, отметив, что и ранее слышала звуки выстрелов в местных лесах.
Где в Латвии разрешено охотиться и как грибникам чувствовать себя безопасно в лесу, разбирался RUS TVNET.
Жители Ропажского края Александр и его жена Наталья в грибной сезон много времени проводят в местных лесах - собирают грибы и ягоды. Почти всегда с собой в лес они берут своих двух собак, чтобы у тех была возможность побегать на просторе без посторонних людей.
"Недавно мы в очередной раз приехали в лес погулять, я с одной собакой пошла собирать ягоды, а муж со второй ушел подальше за грибами.
Вдруг я услышала выстрелы совсем близко", - рассказывает Наталья, отмечая, что это не первый раз, когда в местных лесах были слышны выстрелы.
"Я сразу позвонила мужу и спросила, с ним ли сейчас собака. Мы быстро посадили их в машину и уехали. Кто знает, что могло бы случиться. Вдруг охотник перепутает овчарку с косулей?" - продолжила женщина.
"Конечно, гулять в лесу не очень приятно, когда рядом стреляют", - добавила она.
Муж Натальи Александр рассказал, что ранее в местном лесу нашел останки животных.
"Гулял в лесу с собаками. Заметил, что они начали странно себя вести, когда что-то нашли. Подошел поближе, а там лежат две головы косули", - вспоминает он (мужчина передал редакции RUS TVNET сделанные на месте кадры, но из этических соображений мы решили их не публиковать).
Жители недоумевают, почему в лесах, где люди собирают грибы, гуляют с детьми или с животными, разрешено охотиться?
Сезон охоты в Латвии
Как отметили в Valsts meža dienests (VMD), в Латвии разрешено охотиться на большей части территории страны. Запрещено только на кладбищах, в городе и местах, где хозяин земли не разрешил охоту. Официально охотничий сезон начинается 1 апреля и заканчивается 1 января, но есть ряд исключений, отмечает специалист Отдела охоты VMD Илгвар Зихманис.
Для некоторых животных есть определенные периоды, когда на них нельзя охотиться, например, на благородных оленей охота разрешена только с 15 июля по 31 января.
Однако на такие виды, как кабаны, лисы и еноты, охотиться можно круглый год.
Более интенсивный сезон охоты начинается летом, поскольку тогда разрешена выжидательная охота не только на кабанов, но и на косуль, оленей и оленят. Самая интенсивная охота в лесах Латвии - с 1 октября по 31 января, когда разрешена загонная охота. Загонная охота - вид коллективной охоты, на которой добывается один или нескольких видов животных. Ее участники делятся на загонщиков и стрелков. Первые гонят зверя на стрелков, вторые совершают выстрел по цели.
"Жителям разрешено отдыхать в государственных и муниципальных лесах, собирать грибы, ягоды, растения, также официально зарегистрированным охотникам разрешено охотиться, соблюдая законы.
Они не обязаны сообщать о месте и времени охоты жителям. Грибникам надо учитывать, что в лесу могут находиться и охотники. Это их законное право", - отмечает представитель VMD.
Следует понимать, что для того, чтобы стать охотником, нужно пройти специальное обучение и сдать экзамен. Также существует ряд строгих правил безопасности, которые должен соблюдать охотник. Например, охотнику перед выстрелом нужно убедиться, что по направлению выстрела не находятся люди, домашние животные и транспортные средства. Во-вторых, охотник может стрелять только по хорошо просматриваемой цели. Если эти правила не соблюдаются, такие очень грубые и опасные нарушения наказываются штрафом от 50 до 250 евро и лишением лицензии на охоту. Все правила охоты и штрафы за нарушения прописаны в Законе об охоте.
Представитель Министерства земледелия Дагния Муцениеце отметила RUS TVNET, что выстрелы в лесу и обнаружение останков животных (кроме кабанов) - это не нарушение со стороны охотника.
Кто ответит, если произойдет трагедия?
Ежегодно появляются сообщения о трагических несчастных случаях в Латвии. Так, например, в декабре 2020 года на территории Восточнолатгальского лесничества в Вилякском крае охотник 1963 года рождения получил смертельную рану во время охоты.
В январе 2021 года в Виеситском крае во время охоты был застрелен человек. Охотник стрелял из салона машины, что запрещено. Жертвой оказался местный житель, который не был охотником и просто гулял по сельской местности.
Здесь можно упомянуть и нашумевшее дело, к которому причастен бывший начальник Рижского регионального управления полиции генерал Юрис Шулте. Осенью 2022 года во время охоты в Стопиньском крае он произвел выстрел из принадлежащего ему охотничьего оружия и попал в человека, который от полученных травм скончался. Такие случаи единичны, но все же заставляют задуматься о безопасности жителей в лесах во время сезона охоты.
В VMD отмечают, что если во время охоты происходит несчастный случай, то отвечает за это сам охотник, так как он не соблюдал строгие правила безопасности. В случае, если во время охоты серьезно пострадал или погиб человек, к расследованию подключается Государственная полиция и возбуждает уголовное дело.
Статистика показывает, что в среднем в год могут быть ранены один-два участника охоты, и каждый такой случай является следствием нарушения правил безопасности, сообщили в Министерстве земледелия.
"К сожалению, каждый подобный случай имеет широкий резонанс в обществе и создает негативную ауру вокруг охоты, охотников и оружия, а также используется как аргумент для ограничения оборота оружия. Та часть общества, которая не информирована о существовании требований безопасности, также получает неправильное представление и испытывает дискомфорт и неоправданное беспокойство, находясь вне населенных пунктов", - отметила Дагния Муцениеце.
Министерство земледелия призывает жителей быть объективными: "Пока в распоряжении людей будет транспорт, оружие, моторные пилы и другие опасные предметы в совокупности с человеческим фактором, отрицать возможность несчастных случаев нельзя. Однако следует отметить, что опасен не предмет, а пользователь. Именно поэтому производители разрабатывают технические решения, которые делают потенциально опасные инструменты максимально безопасными, и правила безопасности при использовании конкретных предметов устанавливаются даже на законодательном уровне. Остается только их соблюдать".
У грибников или собирателей ягод в сто раз больше шансов выиграть в лотерею или попасть в дорожно-транспортное происшествие, чем пострадать от рук охотника. Соответственно, повода для беспокойства нет", - отметили в министерстве.
VMD все же призывает жителей быть осторожными в лесу. При встрече с охотником нужно предупредить о своем присутствии громким поведением - выкрикнув что-то или включив звук в телефоне. Также стоит ходить в лес в яркой одежде, которую хорошо видно издалека. Услышав выстрел, нужно немедленно уходить в другую сторону.
"Стоит отметить, что в основном охота проходит рано утром или вечером до темноты, когда в лесу уже не так много людей. А загонная охота обычно очень громкая, ее можно услышать издалека. В лесах вблизи населенных пунктов охота ведется редко, поскольку охотники учитывают, что в этих лесах может быть много людей, а также в них мало животных", - говорит Зихманис.
Министерство земледелия и VMD также призывают жителей не отпускать собак без поводка в лесу, так как там они могут встретить диких животных, заблудиться и сбежать, а также заразиться африканской чумой свиней, которая сейчас распространяется в Латвии.
"Охота - это не хобби"
Охота - это не хобби и не развлечение, а инструмент по обслуживанию земельной площади. Цель - обеспечить экологическую стабильность, биологическое разнообразие и возможность существования секторов экономики.
В настоящее время это особенно актуально с целью ограничения распространения африканской чумы свиней, отмечают в Министерстве земледелия.
"Если популяции диких животных не регулируются должным образом, они могут представлять значительную угрозу имуществу, а также личной и общественной безопасности. Сказанное выше особенно относится к хищникам - охота создает и поддерживает уважение к человеку у диких видов, особенно у хищников. В то же время регулирование численности не допускает чрезмерного влияния на среду обитания вида и нагрузки на кормовую базу. Поэтому призываем с пониманием относиться к охоте и охотникам", - заключили в министерстве.
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