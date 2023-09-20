"Услышали выстрелы, пока собирали грибы": безопасно ли в лесах Латвии во время сезона охоты?

Здесь можно упомянуть и нашумевшее дело, к которому причастен бывший начальник Рижского регионального управления полиции генерал Юрис Шулте. Осенью 2022 года во время охоты в Стопиньском крае он произвел выстрел из принадлежащего ему охотничьего оружия и попал в человека, который от полученных травм скончался. Такие случаи единичны, но все же заставляют задуматься о безопасности жителей в лесах во время сезона охоты.

В VMD отмечают, что если во время охоты происходит несчастный случай, то отвечает за это сам охотник, так как он не соблюдал строгие правила безопасности. В случае, если во время охоты серьезно пострадал или погиб человек, к расследованию подключается Государственная полиция и возбуждает уголовное дело.

Статистика показывает, что в среднем в год могут быть ранены один-два участника охоты, и каждый такой случай является следствием нарушения правил безопасности, сообщили в Министерстве земледелия.

"К сожалению, каждый подобный случай имеет широкий резонанс в обществе и создает негативную ауру вокруг охоты, охотников и оружия, а также используется как аргумент для ограничения оборота оружия. Та часть общества, которая не информирована о существовании требований безопасности, также получает неправильное представление и испытывает дискомфорт и неоправданное беспокойство, находясь вне населенных пунктов", - отметила Дагния Муцениеце.