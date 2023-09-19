Правда ли, что ртутью из разбитого градусника можно серьезно отравиться?

С детства многим рассказывали, насколько опасно разбить ртутный термометр, ведь ядовитые пары быстро испаряющегося вещества способны причинить серьезный ущерб здоровью. "Проверено.Медиа" рассказывает, насколько оправданны такие предостережения.
Вопрос "что делать, если разбился градусник" волнует многих интернет-пользователей, поэтому своими разъяснениями на эту тему делятся различные СМИ (РИА "Новости", РБК, телеканал "Наука"). Особенно спрашивающих волнует вероятность отравиться разлившейся из термометра ртутью, а также вопрос, как долго нельзя заходить в помещение, где разбился градусник.
Ртуть — это так называемый переходный металл, при комнатной температуре она представляет собой тяжёлую серебристо-белую жидкость. Ртуть и многие её соединения ядовиты, они оказывают токсическое действие на нервную, дыхательную, пищеварительную и иммунную системы, а также способны повредить почки, кожу и глаза. ВОЗ относит этот металл к десяти основным химическим веществам, представляющим опасность для человека.
Существует три формы ртути: элементарная (или металлическая), неорганическая и органическая (представленная, например, токсичной метилртутью). Они отличаются по степени токсичности и воздействию на человека. В привычных нам ртутных термометрах содержится именно элементарная ртуть, в бытовом измерительном приборе обычно находится 1 г ртути.
Из внешнего мира вещества в организм попадают тремя основными путями: их съедают, вдыхают или они контактируют с поверхностью кожи.
Съесть ртуть из разбитого градусника абсолютно не опасно, так как организмом всасывается менее 0,1% поглощённой ртути. Более того, в медицинской литературе описан потрясающий случай: мужчина намеренно проглотил 220 мл (3 кг) жидкой ртути, при обращении за медицинской помощью пожаловался на тремор, раздражительность и усталость, но никаких поражений в желудочно-кишечном тракте или почках врачи не обнаружили, при этом в крови и моче зафиксировали запредельно высокие концентрации металла. Бóльшая часть ртути покинула организм этого человека через кишечник в течение следующих десяти дней, лабораторные анализы пришли в норму ещё через десять месяцев. Для сравнения, летальный исход вызывает употребление всего 250 г такого привычного всем продукта, как соль. А вот поедание содержимого 3000 градусников не способно убить человека. В справочнике "Токсикологический профиль ртути", подготовленном министерством здравоохранения и социальных служб США, в разделе "Смертельные случаи" вообще не описано ни одного отравления путём проглатывания чистой ртути, только её разнообразных соединений.
При этом органические соединения ртути крайне опасны при систематическом употреблении. Наиболее токсична метилртуть — она образуется при взаимодействии элементарной ртути с различными микроорганизмами. Основной её источник — рыба и морепродукты, которые накапливают это соединение в процессе своей жизни. Чем крупнее рыба, тем больше шанс, что её мясо содержит высокие концентрации метилртути. Наиболее резонансный случай отравления метилртутью зафиксирован в Японии, где в 1932–1968 годах завод, производивший уксусную кислоту, сливал жидкие отходы, в том числе неорганическую ртуть, в залив Минамата. Рыбы и моллюски, которые обитали в прибрежных водах и аккумулировали в своих организмах метилртуть, были основой рациона местного населения. Пострадавшие жаловались на онемение и слабость в ногах и руках, постоянное чувство усталости, звон в ушах, ухудшение зрения и слуха, нечленораздельность речи и неуклюжесть. В наиболее тяжёлых случаях отравившиеся сходили с ума, наступал паралич и смерть. Такое отравление метилртутью назвали болезнью Минамата. Правда, риска её развития из-за разбившегося градусника нет — для того, чтобы из элементарной ртути образовалась метилртуть, необходимы особые микроорганизмы и водоросли, которые могли бы её переработать и которые живут не в квартирах или частных домах, а на дне крупных водоёмов.
Второй потенциальный путь, которым ртуть может попасть в организм, — это вдыхание её паров. Ртуть начинает испаряться уже при температуре +16 °С, поэтому совет попытаться снизить температуру в помещении, где разбился градусник, вполне оправдан. Вдыхаемые пары организм усваивает в куда более значительных концентрациях, чем всасывает желудок, — порядка 80% паров попадают в лёгкие, а откуда током крови разносятся по всему организму. Однако паниковать рано: к летальному исходу приведёт только вдыхание 2,5 г паров ртути, то есть нужно разбить одновременно хотя бы три градусника в непроветриваемом помещении и оставаться там некоторое время.
Острое, но не смертельное отравление парами ртути наступает при концентрации в 0,13–0,80 мг/м3. Обычно ртуть из градусника образует несколько довольно крупных шариков, на полу принимающих форму полусфер, которые, во-первых, достаточно легко убрать, а во-вторых, их площадь испарения будет не самая большая. Однако рассмотрим худший, пусть и во многом гипотетический сценарий: вся ртуть вытекла и распалась на такие капли, которые не видны невооружённым глазом. Человек способен невооружённым глазом различить предметы длиной до 0,01 см, возьмём эту величину за диаметр каждой капли. Пусть эффективное испарение происходит с двух третей поверхности, так как полусфера из ртути какой-то своей частью лежит на полу. Вычислим площадь поверхности всей сферы, а затем площадь испарения. Общая площадь составит 3,14 * 10-4 см2, а площадь испарения — 2,09 * 10-4 см2.
Зная плотность ртути и вычислив объём одного шарика (0,52 * 10-6 см3), можно узнать его массу (7,07 * 10-6 г). Затем можно посчитать, на сколько таких капель распадётся тот самый 1 г ртути из термометра. Получается, в наихудшей ситуации на полу окажется 141 500 мельчайших частиц ртути общей площадью 45 см2, а площадь, с которой металл испаряется, составит 30 см2. Скорость испарения ртути при комнатной температуре — 0,002 мг/см2 в час. Таким образом, за час в помещении испарится 0,06 мг ртути.
Если посмотреть на предельно допустимую концентрацию (ПДК) ртути, установленную законодательно, а именно 0,0003 мг/м3, то может сложиться впечатление, что ртути в воздухе очень много и скоро наступит отравление. Однако здесь не учтён важный момент — величина ПДК не определяет разовое потребление, а описывает воздействие за промежуток времени. Перенесём наши расчёты в конкретное жильё. Так как газообразная ртуть будет распространяться по всем помещениям, то следует брать в расчёт всю площадь, а не только пострадавшую комнату. Пусть дело происходит в квартире площадью 60 м2 с высотой потолков 2,7 м. Объём такого помещения составит 160 м3. Так как оно не герметично, будет происходить естественный воздухообмен (в случае открытых окон более быстрый, но и с закрытыми воздух циркулирует как внутри дома, так и попадает с улицы и проникает наружу). Допустим, что объём циркулирующего воздуха в час составит 320 м3, то есть сменится половина объёма. Рассчитаем концентрацию с учётом этих данных и получим, что в час она в худшем случае составляет 0,00018 мг/м3, что даже ниже дозы, установленной законом. Иными словами, для острого отравления, которое наступает при дозе в 0,13–0,80 мг/м3, в комнате придётся разбить более 720 градусников.
Теперь попробуем вычислить длительное воздействие, например недельное. Допустим, человек, разбивший градусник, всю неделю не покидает квартиру (по всё тому же худшему сценарию, весь металл разлетелся на невидимые глазу частицы). Получится, что за это время в организм попадёт около 0,03 мг ртути (на самом деле ещё меньше, так как со временем ртуть будет испаряться медленнее). Этот показатель также ниже опасного даже в рассматриваемом, самом неблагоприятном случае, поэтому опасаться, что из-за разбитого градусника квартира надолго станет опасной, безосновательно.
Третий потенциальный путь отравления — это проникновение ртути через кожные покровы. Однако ртуть — слишком плотный металл (в 13 раз плотнее воды) и не может впитываться через кожу. При этом с поверхности кожи она по-прежнему может испаряться и отравлять организм своими парами. Собирать разлившуюся ртуть голыми руками не стоит и потому, что через порезы и иные повреждения кожного покрова металл может проникнуть в кровоток и негативно повлиять на здоровье.
Таким образом, страх отравления ртутью из-за разбившегося градусника преувеличен. Это действительно крайне токсичный при вдыхании металл, однако в домашних термометрах он содержится в весьма небольшом количестве. Чтобы получить дозу ртути, способную привести к острому отравлению, придётся разбить далеко не один градусник, не убрать крупные капли и специально остаться в помещении. Другой способ — намеренно вдохнуть пары содержимого трёх термометров так, чтобы они полностью попали в лёгкие. Проглоченный шарик ртути и вовсе не может навредить организму. Также нет большой опасности, если ртуть коснётся кожи — впитаться она может только через её повреждённые участки.
Неправда
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!