Видео, фото ⟩ Литвинова в Риге: рассуждения о кино, Херманисе, рижанах и любви

Галерея: Зрители перед показом фильма "Северный ветер"

В обсуждении Пронченко и Литвиновой было много воспоминаний, разговоров об эмиграции и постановках, которые могли бы быть реализованы во Франции.

14 ноября 2023 года в Малом зале Нового Рижского театра состоится премьера спектакля на латышском языке "Страна глухонемых" с Чулпан Хаматовой, Каспаром Знотиньшем, Лолитой Курпниеце, Томом Харьо. Режиссер Алвис Херманис ставит его по повести Ренаты Литвиновой "Oбладать и принадлежать".

"Я считаю, что Алвис выдающийся большой режиссер", - сказала Литвинова во время беседы с кинокритиком Зинаидой Пронченко.

В 1998 году был снят фильм Валерия Тодоровского "Страна глухих". Рената Литвинова заметила, что в сценарии фильма многие сцены из ее повести были убраны, не осталось и оригинального названия "Oбладать и принадлежать". Ей интересно, что получится у Херманиса:

"Я очень жду его премьеру. И как он это будет трактовать. Я знаю, я не буду спойлерить, но я знаю, что это будет что-то.

Потому что у меня были большие претензии к "Стране глухих". Когда переписали сценарий, переписали диалоги, поменяли весь смысл. Повесть, которая у меня называлась "Обладать и принадлежать". Я не понимаю, зачем назвали "Страна глухих". Почему убрали "Обладать и принадлежать"?

Ну, в общем, я приеду на премьеру и уверена, что это будет что-то очень интересное", - подытожила Рената Литвинова.

На сцене Национального театра 13 и 14 октября будет показан нашумевший моноспектакль Литвиновой "Кактус":

"Я очень жду этого события. Я так люблю Ригу, вас - публику, которая приходит на фильмы и на спектакли. Спасибо вам".