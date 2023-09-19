Видео, фото ⟩ Литвинова в Риге: рассуждения о кино, Херманисе, рижанах и любви

16 и 17 сентября в кинотеатре Splendid Palace Рената Литвинова представила рижским зрителям два своих фильма - "Последняя сказка Риты" (16.09) и "Северный ветер" (17.09), посвященный великому украинскому режиссеру Кире Муратовой.
Рената Литвинова - режиссер, актриса, сценарист и продюсер, икона стиля - покинула Россию в конце февраля 2022 года, высказавшись против войны, и обосновалась во Франции.
Именно с показа картин Ренаты Литвиновой кинотеатр Splendid Palace начал свой юбилейный сезон. Зрители, пришедшие на фильм "Последняя сказка Риты", смогли первыми увидеть картину на новом экране, воспроизведенную при помощи только установленного проектора. Модератором встречи была кинокритик Зинаида Пронченко, которая задавала вопросы о задумке, вдохновении, аллегориях в киноработах Литвиновой. Отдельно обсуждалась и режиссер Кира Муратова, которая первой разглядела в молодой сценаристке актрису.
Рассуждения о смерти и любви проходят лейтмотивом в фильмах "Последняя сказка Риты" и "Северный ветер". "Без какого то волшебного элемента под названием "любовь" все обречено на гниение", - говорит Литвинова о концепции своих картин.
17 сентября рижане смогли увидеть немного измененный финал фильма "Северный ветер". Рената отметила, что решила добавить в финал свою любимую песню Земфиры - "Во мне". Но она еще планирует в будущем перемонтировать саму картину: "Это было начало режиссерской версии, скажем так".
Галерея: Зрители перед показом фильма "Северный ветер"
В обсуждении Пронченко и Литвиновой было много воспоминаний, разговоров об эмиграции и постановках, которые могли бы быть реализованы во Франции.
14 ноября 2023 года в Малом зале Нового Рижского театра состоится премьера спектакля на латышском языке "Страна глухонемых" с Чулпан Хаматовой, Каспаром Знотиньшем, Лолитой Курпниеце, Томом Харьо. Режиссер Алвис Херманис ставит его по повести Ренаты Литвиновой "Oбладать и принадлежать".
"Я считаю, что Алвис выдающийся большой режиссер", - сказала Литвинова во время беседы с кинокритиком Зинаидой Пронченко.
В 1998 году был снят фильм Валерия Тодоровского "Страна глухих". Рената Литвинова заметила, что в сценарии фильма многие сцены из ее повести были убраны, не осталось и оригинального названия "Oбладать и принадлежать". Ей интересно, что получится у Херманиса:
"Я очень жду его премьеру. И как он это будет трактовать. Я знаю, я не буду спойлерить, но я знаю, что это будет что-то.
Потому что у меня были большие претензии к "Стране глухих". Когда переписали сценарий, переписали диалоги, поменяли весь смысл. Повесть, которая у меня называлась "Обладать и принадлежать". Я не понимаю, зачем назвали "Страна глухих". Почему убрали "Обладать и принадлежать"?
Ну, в общем, я приеду на премьеру и уверена, что это будет что-то очень интересное", - подытожила Рената Литвинова.
На сцене Национального театра 13 и 14 октября будет показан нашумевший моноспектакль Литвиновой "Кактус":
"Я очень жду этого события. Я так люблю Ригу, вас - публику, которая приходит на фильмы и на спектакли. Спасибо вам".
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