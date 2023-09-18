Первый месяц на службе в армии. Как себя чувствуют призывники?

Прошло около месяца с того дня, как 59 молодых людей начали курс Службы гражданской обороны (СГО) на военной базе в Адажи. У всех впереди еще 10 месяцев обучения. Как молодые люди справляются с тренировками? Об этом рассказывает программа Rīta Panorāma на портале Lsm.lv.
Около месяца назад 59 молодых людей, в том числе одна девушка, начали службу на военной базе в Адажи.
"Сегодня третий день подряд мы проводим уроки стрельбы. Сегодня у них как будто небольшой экзамен", - сказал Мик Лаздиньш, руководитель курса базовой подготовки СГО.
Многие молодые люди впервые в жизни стреляли из настоящего оружия. На этот раз цель нужно было поразить с расстояния 100 метров.
Молодые люди рассказали, почему решили вступить в Службу гражданской обороны.
"Я еще не начинал учиться, понимал, что у меня будет много свободного времени. Я нигде не работал. Я понял, что дисциплина и физические нагрузки обязательно пригодятся", - рассказал военнослужащий Валтс.
"С 2013 - 2014 года у меня уже было понимание, что как гражданин я хочу приносить пользу своей стране. Один из аспектов - если со страной случится что-то плохое, я должен уметь защитить свою страну", - говорит Иван.
Среди 59 молодых людей есть и одна девушка. "Мне очень нравится все, что связано с Латвией, патриотизм, меня это волнует. Я за свою страну. Для меня это не очень сложно. Я всю жизнь прожила с братом. Никто мне не угрожает, все меня поддерживают и подталкивают вперед!, - сказала Аманда.
Ребята рассказали, что им больше всего понравилось на занятиях за первый месяц.
"Стрельба. Мне понравилось больше всего. Я был в лесу три дня - было интересно, сложно", - рассказал Райво.
"Когда ты находишься в лесу с товарищами, ставишь палатку, это чувство, которого не получишь больше нигде в жизни", - поделился Иван.
"Больше всего я люблю завтракать. Там почти всегда дают йогурт. Кормят здесь очень хорошо. Компания тоже неплохая, можно пообщаться", - признался Валтс.
Что касается занятий по стрельбы, прогресс наблюдается с каждым днем.
"Уже лучше. В первые дни был заметный стресс, потому что впервые [стреляли] боевыми патронами. Их учили и рассказывали, что это такое, чего ожидать. В первые дни было заметно, что все, чему учили раньше, несколько забылось. Но сегодня, после двух дней тренировок в стрельбе, они уже привыкли к боеприпасами, шуму, упражнениями, и все идет гораздо спокойнее и лучше", - сказал Лаздиньш.
Некоторые молодые люди уже после первого месяца службы поняли, что их дальнейшая жизнь может быть связана с военной сферой. "Думаю, я останусь на профессиональной службе", - сказала Аманда Беккер.
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