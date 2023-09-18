Первый месяц на службе в армии. Как себя чувствуют призывники?

Около месяца назад 59 молодых людей, в том числе одна девушка, начали службу на военной базе в Адажи.

"Сегодня третий день подряд мы проводим уроки стрельбы. Сегодня у них как будто небольшой экзамен", - сказал Мик Лаздиньш, руководитель курса базовой подготовки СГО.

Многие молодые люди впервые в жизни стреляли из настоящего оружия. На этот раз цель нужно было поразить с расстояния 100 метров.

Молодые люди рассказали, почему решили вступить в Службу гражданской обороны.

"Я еще не начинал учиться, понимал, что у меня будет много свободного времени. Я нигде не работал. Я понял, что дисциплина и физические нагрузки обязательно пригодятся", - рассказал военнослужащий Валтс.

"С 2013 - 2014 года у меня уже было понимание, что как гражданин я хочу приносить пользу своей стране. Один из аспектов - если со страной случится что-то плохое, я должен уметь защитить свою страну", - говорит Иван.