В Украине убит командир элитной штурмовой бригады российской армии

Обстоятельства гибели Кондрашкина не приводятся.

По словам украинского журналиста Юрия Бутусова, 31-я десантно-штурмовая бригада участвовала во всех основных сражениях войны России против Украины, начиная с попыток высадить десант в аэропорту Гостомеля.

По данным Бутусова, 31-я бригада сейчас находится в районе Бахмута.

Как пишет российская независимая газета The Moscow Times, Андрей Кондрашкин родился в 1979 году. В 2021 году он окончил Рязанское высшее училище командиров ВДВ.

Согласно информации, размещенной на сайте Минобороны России, Ульяновская десантно-штурмовая бригада признана лучшей бригадой такого рода в ВВС России в 2017 году.