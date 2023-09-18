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В Украине убит командир элитной штурмовой бригады российской армии

rus.tvnet.lv
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Война в Украине
Война в Украине Фото: AP/Scanpix

В Украине погиб командир 31-й десантно-штурмовой бригады российской армии, полковник Андрей Кондрашкин.  Об этом сообщает Радио Свобода.

Обстоятельства гибели Кондрашкина не приводятся.

По словам украинского журналиста Юрия Бутусова, 31-я десантно-штурмовая бригада участвовала во всех основных сражениях войны России против Украины, начиная с попыток высадить десант в аэропорту Гостомеля.

По данным Бутусова, 31-я бригада сейчас находится в районе Бахмута.

Как пишет российская независимая газета The Moscow Times, Андрей Кондрашкин родился в 1979 году. В 2021 году он окончил Рязанское высшее училище командиров ВДВ.

Согласно информации, размещенной на сайте Минобороны России, Ульяновская десантно-штурмовая бригада признана лучшей бригадой такого рода в ВВС России в 2017 году.

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