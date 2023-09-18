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Полиция просит помощи в выяснении личности видимой на фото женщины

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Полиция просит помощи в выяснении личности видимой на фото женщины
Полиция просит помощи в выяснении личности видимой на фото женщины Фото: Valsts policija

Сотрудники рижского управления Государственной полиции просят помощи в выяснении личности женщины на фото.

Если вы располагаете какой-либо информацией, которая может помочь установить ее личность и местонахождение, стражи порядка просят звонить по номеру телефона 67086424 или 110. Кроме того, Государственная полиция просит отозваться саму видимую на фото женщину.

Фото: Valsts policija

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