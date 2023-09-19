Наводнение в Ливии неделю спустя: международная помощь набирает обороты, число жертв растет

Среди разрушенных зданий – дом родни Мохаммеда Мифтаха. Когда после наводнения он поспешил за своей сестрой и ее мужем к их дому, оказалось, что он полностью смыт.

С тех пор он ничего о них не слышал. Он показывает видеозапись, на которой коричневая вода заливает входную дверь его собственного дома, а по улице течение проносит автомобили.

«Я увидел, что машины несет вниз, и выбежал, – вспоминает он. – Я думал, что это конец, что я умру. Мы видели, как наши соседи махали фонариками. Через несколько мгновений свет погас, и они исчезли».

Мохаммед Мифтах опасается, что среди погибших есть члены его семьи Фото: BBC

Местные власти пытаются разработать план эвакуации жителей города, хотя бы частично. Однако их работу существенно затрудняет то, что в Ливии существуют два правительства – это усложняет работу по распределению помощи и затрудняет получение достоверных данных о погибших и пострадавших.

После свержения режима Каддафи в 2011 году Ливия находится под управлением двух властей — международно признанного Правительства национального единства на западе страны и парламента, называемого Палатой представителей, на востоке.

Абдулла Батили, глава Международной миссии ООН по поддержке Ливии, сказал Арабской службе Би-би-си, что теперь стране необходимо создать прозрачный механизм управления всеми международными пожертвованиями.