Во время велопробега единства смертельные травмы получил мужчина. Комментарий федерации

"Очень жаль, что это произошло, но, к сожалению, несчастные случаи происходят каждый день. Это, наверное, не был случай организационного сбоя, потому что безопасность была обеспечена", - подчеркнул генеральный секретарь.

Культура ездоков всегда нуждается в совершенствовании, как и культура автомобилистов. Часто аварии происходят в начале трассы, когда гонщики пытаются найти свою группу, а более сильные гонщики пытаются обогнать более слабых, говорит Маркс.

На вопрос о том, не следует ли в будущем отказаться от этой части гонки и выбрать более пологий маршрут, Маркс ответил, что сигудский круг является историческим с 1995 года, когда велосипеды были гораздо проще и, соответственно, опаснее, чем сейчас. "Эта гора является исторической, и гонщики к ней привыкли. Насколько я понимаю, погибший человек тоже не был новичком. Велосипедисты очень хорошо информированы о том, что они должны учитывать", - подчеркнул Маркс.

Организаторы соревнований Igo Japiņa sporta aģentūra подтвердили агентству LETA, что участник получил серьезную травму во время спуска с горы Турайда на дистанции Народного заезда.

В настоящее время рассматривается ряд мер, которые позволят избежать подобных трагедий в будущем, однако конкретные детали представители агентства не предоставили.