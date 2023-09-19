Во время велопробега единства смертельные травмы получил мужчина. Комментарий федерации

В связи с трагедией на велопробеге единства, где в этом году от полученных в результате падений травм погиб мужчина, не усматривается организаторских недостатков. С такой оценкой выступил генеральный секретарь Латвийской велосипедной федерации Том Маркс.
По мнению Маркса, в соревнованиях народного спорта, на которых может стартовать любой желающий, роль федерации меньше, так как в первую очередь федерация работает в интересах спортсменов.
Федерация работала и будет работать со спортивными школами, чтобы обеспечить должную подготовку юных спортсменов и культуру вождения. Например, на трассе Бикерниеки соревнования проводятся с десятилетнего возраста.
Федерация всегда указывала на то, что соревнования должны быть организованы в соответствии с правилами, например, на месте должно быть не менее двух машин скорой помощи, которые в случае с велопробегом единства были даже переполнены.
Трасса проложена по большим дорогам, и авария, по словам Маркса, произошла на горе Турайда, где требуются определенные навыки вождения.
Генеральный секретарь не знает, как и почему произошло падение, поэтому ему трудно комментировать, что организаторы и федерация могли бы сделать по-другому. Кроме того, Маркс лично ездил туда на велосипеде и всегда ездил осторожно. Кроме того, гора Турайда находится на финише, а не на старте, поэтому участники могли уже потерять силы.
"Очень жаль, что это произошло, но, к сожалению, несчастные случаи происходят каждый день. Это, наверное, не был случай организационного сбоя, потому что безопасность была обеспечена", - подчеркнул генеральный секретарь.
Культура ездоков всегда нуждается в совершенствовании, как и культура автомобилистов. Часто аварии происходят в начале трассы, когда гонщики пытаются найти свою группу, а более сильные гонщики пытаются обогнать более слабых, говорит Маркс.
На вопрос о том, не следует ли в будущем отказаться от этой части гонки и выбрать более пологий маршрут, Маркс ответил, что сигудский круг является историческим с 1995 года, когда велосипеды были гораздо проще и, соответственно, опаснее, чем сейчас. "Эта гора является исторической, и гонщики к ней привыкли. Насколько я понимаю, погибший человек тоже не был новичком. Велосипедисты очень хорошо информированы о том, что они должны учитывать", - подчеркнул Маркс.
Организаторы соревнований Igo Japiņa sporta aģentūra подтвердили агентству LETA, что участник получил серьезную травму во время спуска с горы Турайда на дистанции Народного заезда.
В настоящее время рассматривается ряд мер, которые позволят избежать подобных трагедий в будущем, однако конкретные детали представители агентства не предоставили.
Говоря о профилактических мерах, принятых предприятием во избежание серьезных травм, организаторы соревнований отметили, что каждый год проводится инспекция трассы, для участников обязательны шлемы, на трассе в Бикерниеки организуются подготовительные тренировки, а перед стартом участникам напоминают о безопасности на трассе.
Кроме того, за безопасностью на трассе следят государственная и муниципальная полиция, на трассе работают машины скорой медицинской помощи, а за соблюдением правил следят официальные представители гонки.
Напомним, Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту смерти участника велопробега, прошедшего в Сигулде и окрестностях.
Уголовный процесс возбужден по статье Уголовного закона "Преступные деяния против безопасности движения".
На данный момент точной информации о происшествии у полиции нет. Хотя ранее медики сообщали, что во время велопробега, состоявшегося 3 сентября, серьезно пострадал еще один участник, официальной информации об этом случае у полиции также нет.
Ранее сообщалось, что после велопробега, который проходил 3 сентября в Сигулде и ее окрестностях, в больницы были доставлены шесть велосипедистов, пострадавших в авариях, сообщила агентству LETA руководитель отдела коммуникаций Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Илзе Букша.
Во время велопробега медицинскую помощь оказывали медики Veselības centrs 4. В двух случаях велосипедисты получили серьезные травмы, а четыре человека были доставлены в больницу с травмами средней степени тяжести.
Соревнования состоялись на шести дистанциях. В субботу, 2 сентября, прошли заезды на двух детских дистанциях, а в воскресенье, 3 сентября, - Спортивный пробег, MTB-пробег, пробег "Ретро-велосипед" и Народный пробег.
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