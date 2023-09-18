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Погиб один из участников веломарафона. Возбуждено уголовное дело

rus.tvnet.lv
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Велосипед и шлем
Велосипед и шлем Фото: Shutterstock

Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту смерти участника велопробега, прошедшего в Сигулде и окрестностях.

Мужчина, получивший травмы во время поездки на велосипеде, скончался в медицинском учреждении 12 сентября.

Уголовный процесс возбужден по статье Уголовного закона "Преступные деяния против безопасности движения".

На данный момент точной информации о происшествии у полиции нет. Хотя ранее медики сообщали, что во время велопробега, состоявшегося 3 сентября, серьезно пострадал еще один участник, официальной информации об этом случае у полиции также нет.

Ранее сообщалось, что после велопробега, который проходил 3 сентября в Сигулде и ее окрестностях, в больницы были доставлены шесть велосипедистов, пострадавших в авариях, сообщила агентству LETA руководитель отдела коммуникаций Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Илзе Букша.

Во время велопробега медицинскую помощь оказывали медики Veselības centrs 4. В двух случаях велосипедисты получили серьезные травмы, а четыре человека были доставлены в больницу с травмами средней степени тяжести.

Соревнования состоялись на шести дистанциях. В субботу, 2 сентября, прошли заезды на двух детских дистанциях, а в воскресенье, 3 сентября, - Спортивный пробег, MTB-пробег, пробег "Ретро-велосипед" и Народный пробег.

Велопробег единства латвийских велосипедистов впервые состоялся в 1936 году, а спустя три года собрал уже 6226 участников. После восстановления независимости Латвии велопробег был возобновлен с 1995 года.

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