SPKC: заболеваемость Covid-19 растет, но ситуация не критична

О росте заболеваемости свидетельствует как количество стационарных пациентов, так и доля положительных материалов тестирования на Covid-19.

Летом госпитализации подвергалось в среднем лишь 16 пациентов с Covid-19 в неделю, а в сентябре их число уже составляет в среднем 39 пациентов в неделю. Доля положительных тестов на Covid-19 выросла с 5-10%, которые регистрировались летом, до 24% в последние недели, рассказала Саврасова.

Рост Covid-19 она объяснила различными закономерными факторами, во многом связанными с приходом осени: возвращением детей в школы, более активным использованием общественного транспорта и увеличением количества мероприятий в закрытых помещениях.

Пока нет оснований считать, что новая разновидность Covid-19 опаснее ранее известных. По словам представителя SPKC, симптомы схожи с уже известными, но пока нет информации о том, что у заболевших вариантом "Эрис" развиваются серьезные осложнения с дыханием. Однако неизвестно, не переживет ли в будущем новая разновидность каких-либо мутаций и не станет ли сильнее, добавила специалист.

Сарастова призвала людей проявлять осторожность и соблюдать ежедневные эпидемиологические меры безопасности, а лицам с ослабленным иммунитетом и повышенными рисками для здоровья она советует использовать маски для лица при пребывании в многолюдных местах.