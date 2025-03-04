Видео "Я снова расплачусь": учитель Зилбалодиса тронут успехами ученика

"Ой, я сейчас снова расплачусь. Для учителя это самое большое счастье - видеть, как его ученик получает "Оскар". Это что-то такое, что я даже не могу выразить словами. Это чувство счастья, это также гордость", - говорит Круминьш.

Когда Зилбалодис учился на предпоследнем курсе, он создал семиминутный короткометражный фильм "Aqua", который впоследствии стал основой для его оскароносного фильма "Поток".

Выдающийся успех "Потока" произвел сильное впечатление на будущих аниматоров.

"Кажется нереальным, что человек, который получил "Оскар", когда-то ходил по этим коридорам", - говорит ученица 4-го курса Художественной школы имени Яниса Розенталя Агата.

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