Глава Совета нацбезопасности Украины: В России назревает мятеж

"Я думаю, что это уже будет не поход", - заявил во время телемарафона Данилов.

"Вспомним, как в августе 1991 года происходил распад СССР. То, что там назревает, и "группировка ГКЧП", как это было в 1991 году, она там уже зреет, и они уже там кучкуются, это доподлинно известный факт. И мы понимаем, кто этим руководит, как это происходит", - добавил он.

"Вопрос, когда в России произойдет очередной мятеж - это вопрос короткого промежутка времени. Какое это будет время, посмотрим, но процессы запущены", - сказал Данилов.

"И то, что касается Кадырова - это один из факторов, которые так же будут влиять на эти процессы", - считает должностное лицо.

Напомним, в течение последней недели неоднократно звучала официально неподтвержденная информация о тяжелом состоянии здоровья Кадырова.

Отвечая на вопрос, готовы ли международные партнеры к тому, что Россия распадется, Данилов сказал: "Многие осознают, но некоторые считают, что этот процесс можно контролировать и можно допустить такие вещи, которые не позволят России распасться".

"Я могу сказать, что на это уже влиять никто не сможет, Россия вынуждена будет фрагментироваться, и это произойдет обязательно при нашей жизни. И никакая сила остановить это не сможет, потому что это исторический процесс", - подытожил Данилов.