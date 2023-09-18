Рамзан Кадыров болен? Что происходит с главой Чечни?

И тут к голосам «источников» присоединился представитель главного управления разведки украинского министерства обороны Андрей Юсов, который заявил, что, по его данным, глава Чечни находится «в тяжелом состоянии».

Что за «тяжелое состояние»?

Известный чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов, живущий за границей, уверял, что у Рамзана Кадырова могут быть проблемы с почками, поэтому лидер Чечни находится на диализе, который «не помогает».

«Не исключено, что это его последние дни», — написал Абдурахманов еще 1 июля.

В ответ Рамзан Кадыров и его двоюродный брат, депутат Госдумы Адам Делимханов, записали видеообращение. Запись, которая была опубликована 2 июля, явно была задумана как способ посмеяться над слухами, ведь и Делимханова какое-то время объявляли «погибшим».

Кадыров на видео комментирует «разные сплетни» и говорит: «Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем, если что. Интересная жизнь. И жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить».

Анестезиолог из Израиля Михаил Фремдерман обратил внимание на то, как выглядит правая кисть Кадырова в этом видео.