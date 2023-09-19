По всей Латвии прозвучит программа Гундарса Аболиньша и Андрея Осокина "Игры чувств"

С 17 сентября в концертных залах Латвии пройдет литературно-музыкальная композиция "Игры чувств" актера Гундарса Аболиньша и пианиста Андрея Осокина. Премьера программы состоялась этим летом в Доме Черноголовых, в рамках Осокинского фестиваля свободы для Украины. Между тем, серия концертов начнется в Риге, в культурном пространстве Ola Foundation, и продолжится в Резекне, Валмиере, Талси и других городах Латвии.
""Мне хочется чего-то чистого...", - как пишет поэтесса Ария Элксне. Полгода назад я получил рукопись сборника стихов Айнара Кнеша "Несыгранные тексты". В тот момент почувствовал внутреннюю музыкальность этих стихов, ведь автор сам еще и профессиональный музыкант, к тому же у нас схожее восприятие жизни и чувство юмора. Хотя у меня нет сценического опыта в публичном чтении стихов, мне хорошо в композиции, которую мы создали вместе с Андреем Осокиным. Андрей деликатно дополнил выраженные в стихах настроения и мысли фортепианной музыкой латвийских композиторов. Эта концертная программа - наглядный пример того, что произведение искусства не всегда должно рождаться в муках", - рассказывает Гундарс Аболиньш.
Андрей Осокин добавляет: "Я очень рад, что сотрудничество с Гундарсом Аболиьшем, начавшееся во время Осокинского фестиваля свободы для Украины, продолжается, и вместе мы выступим в концертных залах ряда латвийских регионов. Мы расширили программу "Игры чувств", которая также посвящена любви Пера Гюнта к Сольвейг, любви Роберта Шумана к его будущей жене Кларе. Тем самым, создавая разнообразную и всеобъемлющую гамму чувств, и даря слушателям радость, мудрость и теплоту души".
"Игры чувств" прозвучат:
- 17 сентября в 19:00 в культурном пространстве Ola Foundation;
- 19 сентября в 19:00 в культурном центре "Ульброкская жемчужина";
- 24 сентября в 17:00 в латгальсокм посольстве GORS;
- 5 октября в 19:00 в Доме народа в Кекаве;
- 7 октября в 18:00 в творческом квартале ZEIT в Лигатне;
- 8 октября в 18:00 в культурном пространстве ресторана "Акустика" в Валмиере;
- 3 ноября в 19:00 в Талсуской ратуше.
В ближайшее время ожидается также два сольных концерта Андрея Осокина. 16 сентября, после долгого перерыва, пианист вернется в Вентспилсский концертный зал «Латвия» с программой, посвященной композитору Ференцу Листу. Андрей исполнит музыку Листа на концертном рояле и на уникальном вертикальном фортепиано, которым гордится этот зал. 30 сентября в Доме Черноголовых состоится сольный концерт пианиста, посвященный другу и современнику Листа Фридерику Шопену, билеты на который уже распроданы. 23 сентября в концертном зале
Klavins Piano в Кулдиге состоится поэтический концерт Андрея Осокина и актрисы Чулпан Хаматовой "Мечты о фортепиано", включенный в программу фестиваля "В Кулдиге театр повсюду".
Билеты на "Игры чувств" Гундарса Аболиньша и Андрея Осокина, а также на другие концерты Андрея Осокина можно приобрести в кассах Biļešu Paradīze и на сайте www.bilesuparadize.lv.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!