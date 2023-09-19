По всей Латвии прозвучит программа Гундарса Аболиньша и Андрея Осокина "Игры чувств"

""Мне хочется чего-то чистого...", - как пишет поэтесса Ария Элксне. Полгода назад я получил рукопись сборника стихов Айнара Кнеша "Несыгранные тексты". В тот момент почувствовал внутреннюю музыкальность этих стихов, ведь автор сам еще и профессиональный музыкант, к тому же у нас схожее восприятие жизни и чувство юмора. Хотя у меня нет сценического опыта в публичном чтении стихов, мне хорошо в композиции, которую мы создали вместе с Андреем Осокиным. Андрей деликатно дополнил выраженные в стихах настроения и мысли фортепианной музыкой латвийских композиторов. Эта концертная программа - наглядный пример того, что произведение искусства не всегда должно рождаться в муках", - рассказывает Гундарс Аболиньш.