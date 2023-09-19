Министр: Эстония не планирует принимать граждан России, которым придется покинуть Латвию

В этих письмах, не оценивая людей, будет сказано, что они должны выехать в течение 90 дней. Тогда за эти 90 дней многие начнут что-то делать, потому что мы уже получаем множество звонков о том, что "да, мама сказала, что она все делает, а оказалось, что она ничего не сделала", а человеку даже не нужно было сдавать языковой экзамен.