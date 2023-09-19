Департамент полиции и пограничной охраны будет следить за тем, чтобы никто из тех порядка 3600 граждан России, которым, вероятно, будет сделано предписание покинуть Латвию, не оказался в Эстонии, пишет Rus.Postimees со ссылкой на ERR.
Министр: Эстония не планирует принимать граждан России, которым придется покинуть Латвию
Об этом в понедельник вечером заявил глава МВД, социал-демократ Лаури Ляэнеметс, отвечая в Рийгикогу на вопрос оппозиционного депутата Хелле-Мооники Хельме из фракции EKRE.
"Департамент полиции и погранохраны будет следить за тем, чтобы никто из них не попал бы сюда.
На самом деле, желание латвийского государства в отношении этих граждан заключается в том, чтобы они не уезжали куда-то в страны Балтии, а возвращались к себе на родину.
И если это российский гражданин, то Россия должна его принять, Россия не может ему отказать", - пояснил Ляэнеметс.
Как уже писал RUS TVNET, начало сентября - таков был срок, до которого длительное время проживающие в Латвии граждане России должны были доказать свое знание латышского языка. На прошлой неделе Сейм убедительным большинством голосов срок продлил и предусмотрел двухлетний переходный период. Это, впрочем, относится только к тем, кто хотя бы попытался сдать языковой экзамен. Уже на этой неделе 3600 граждан России получат письма о том, что в течение трех месяцев они должны покинуть Латвию.
Глава PMLP Майра Розе указала передаче Nekā personīga: "Те, кто не сдал экзамен и не подал на него заявку - а таких примерно 3600 человек - им будут высланы письма о том, что они должны покинуть Латвию.
В этих письмах, не оценивая людей, будет сказано, что они должны выехать в течение 90 дней. Тогда за эти 90 дней многие начнут что-то делать, потому что мы уже получаем множество звонков о том, что "да, мама сказала, что она все делает, а оказалось, что она ничего не сделала", а человеку даже не нужно было сдавать языковой экзамен.
Есть одна категория, которая считала, что сейчас будет Конституционный суд, им говорили: не делайте ничего, все у вас будет. Они проигравшие, конечно, у них этот вид на жительство пропал".
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