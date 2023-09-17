Передача: 3600 граждан РФ получат письма о том, что им нужно покинуть Латвию

Парламентская комиссия снизила этот срок с пяти лет до одного. Публичных дискуссий не было, единственные дебаты с трибуны Сейма были о поправках, относящихся к новым иммигрантам из России и Беларуси.

Весной этого года закон снова изменили. Те, кто провалил языковой экзамен, смогут сдать его повторно, а у Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) для обработки всех заявлений будет год.

В документе на неполных пяти страницах говорится, что на тот момент заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС подали всего 46% тех, кого эти поправки касаются. По прогнозам МВД, примерно у 10 тысяч человек ВНЖ 2 сентября стал негодным.

Поскольку условия получения временного вида на жительство теперь гораздо жестче, в министерстве предположили, что некоторые из 10 000 человек не смогут получить и его. Решение - упростить получение такого краткосрочного разрешения на два года, что позволяет пересдать экзамен, причем PMLP будет рассматривать каждый случай индивидуально.

В противном случае это было бы коллективным выдворением, что нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.

Согласно предлагаемому решению, разрешение на временное проживание сроком на два года получат те, кто хотя бы попытался сдать языковой экзамен. У них есть время до конца этого года, чтобы подать заявление на получение нового статуса. У остальных такой возможности не будет.