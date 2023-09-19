Больше половины не сдали! Изучаем экзамен по латышскому для ВНЖ

61% из тех, кто пробовали сдать экзамен по латышскому языку на категорию А2, необходимый для продления ВНЖ тем бывшим гражданам и негражданам Латвии, которые после 2003 года взяли российские паспорта, провалились.
Цифра звучит впечатляющее. RUS TVNET решил присмотреться детальнее, что это за экзамен, сколько частей он подразумевает и какие требования выдвигаются для его успешной сдачи?
Что значит успешно сдать экзамен? Это немного сложнее, чем купить молоко в магазине. Экзаменация состоит из четырех частей - слушание, чтение, письмо и разговор.
В каждой части необходимо набрать не менее 60%, то есть 9 пунктов из максимальных 15.
Экзамен сдан только в том случае, если во всех четырех частях достигнуты 60% и более.
Передача Aizliegtais paņēmiens на LTV рассказала историю Татьяны Вилькеле. Она - одна из 61% несдавших экзамен.
Татьяне 72 года, она из Даугавпилса. Родилась и прожила всю жизнь в Латвии, всегда работала - медсестрой в больнице, детском саду, продавцом, на производстве. Для работы имела удостоверение по знанию латышского языка от 1994 года. Российский паспорт взяла в 2009 году, говорит, что "из обиды на Латвию" за статус негражданина.
По собственным словам, работая, общалась на латышском. Сейчас, на пенсии, в Даугавпилсе ей не с кем говорить на государственном языке. Перед экзаменом полгода ходила на курсы, занималась и индивидуально, ее преподаватель была уверена, что Татьяна справится. Итог: слушание - 80%, чтение - 80%, разговор - 66%, письмо - 40%. Экзамен не сдан.
Татьяну подвело письмо. Как и большинство сдававших.
С 11 апреля по 29 августа экзамен по латышскому языку сдавал 11 301 человек (записалось при этом 13 147 человек). Сдали 39%.
Средние результаты:
Чтение - 73%
Слушание - 71%
Речь - 67%
Письмо - 56%
Примечательно, что при натурализации в Латвии люди старше 65 лет от письменной части освобождены. Но для получения ВНЖ такие послабления Сейм не одобрил.
Из последних послаблений к Закону об иммиграции - принятие переходного периода на два года для тех, кто пробовал сдать экзамен или имеет уважительные причины неявки на него. В эти два года за человеком остается вся прежняя "социальная корзина".
Те, кто сдавать экзамен не пробовал и никак не контактировал с Управлением по делам гражданства и миграции (PMLP), вскоре получат извещения с просьбой покинуть Латвию. По свежим данным, это порядка 3 600 человек.
По признанию депутата Сейма от "Объединенного списка", главы Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмара Лидаки, насильно выдворять таких людей не будут, но сама жизнь в Латвии будет некомфортна и будет способствовать их отъезду.
Государственный центр содержания образования (VISC), отвечающий за экзаминацию, подготовил примеры проверки латышского языка на категорию А2. Приводим их ниже.
Попробуйте свои силы!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!