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Больше половины не сдали! Изучаем экзамен по латышскому для ВНЖ

rus.tvnet.lv
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Люди сидят в ожидании экзамена по латышскому языку
Люди сидят в ожидании экзамена по латышскому языку Фото: Justs Kravalis/ RUS TVNET

61% из тех, кто пробовали сдать экзамен по латышскому языку на категорию А2, необходимый для продления ВНЖ тем бывшим гражданам и негражданам Латвии, которые после 2003 года взяли российские паспорта, провалились. 

Цифра звучит впечатляющее. RUS TVNET решил присмотреться детальнее, что это за экзамен, сколько частей он подразумевает и какие требования выдвигаются для его успешной сдачи? 

Что значит успешно сдать экзамен? Это немного сложнее, чем купить молоко в магазине. Экзаменация состоит из четырех частей - слушание, чтение, письмо и разговор.

Четыре части экзамена по латышскому языку для получения ВНЖ: слушание, чтение, письмо и разговор
Четыре части экзамена по латышскому языку для получения ВНЖ: слушание, чтение, письмо и разговор Фото: VISC

В каждой части необходимо набрать не менее 60%, то есть 9 пунктов из максимальных 15. 

Экзамен сдан только в том случае, если во всех четырех частях достигнуты 60% и более.

Передача Aizliegtais paņēmiens на LTV рассказала историю Татьяны Вилькеле. Она - одна из 61% несдавших экзамен. 

Татьяне 72 года, она из Даугавпилса. Родилась и прожила всю жизнь в Латвии, всегда работала - медсестрой в больнице, детском саду, продавцом, на производстве. Для работы имела удостоверение по знанию латышского языка от 1994 года. Российский паспорт взяла в 2009 году, говорит, что "из обиды на Латвию" за статус негражданина.

По собственным словам, работая, общалась на латышском. Сейчас, на пенсии, в Даугавпилсе ей не с кем говорить на государственном языке. Перед экзаменом полгода ходила на курсы, занималась и индивидуально, ее преподаватель была уверена, что Татьяна справится. Итог: слушание - 80%, чтение - 80%, разговор - 66%, письмо - 40%. Экзамен не сдан.

Татьяну подвело письмо. Как и большинство сдававших.

С 11 апреля по 29 августа экзамен по латышскому языку сдавал 11 301 человек (записалось при этом 13 147 человек). Сдали 39%.

Средние результаты:

  • Чтение - 73%
  • Слушание - 71%
  • Речь - 67%
  • Письмо - 56%

Примечательно, что при натурализации в Латвии люди старше 65 лет от письменной части освобождены. Но для получения ВНЖ такие послабления Сейм не одобрил.

Из последних послаблений к Закону об иммиграции - принятие переходного периода на два года для тех, кто пробовал сдать экзамен или имеет уважительные причины неявки на него. В эти два года за человеком остается вся прежняя "социальная корзина".

Те, кто сдавать экзамен не пробовал и никак не контактировал с Управлением по делам гражданства и миграции (PMLP), вскоре получат извещения с просьбой покинуть Латвию. По свежим данным, это порядка 3 600 человек.

По признанию депутата Сейма от "Объединенного списка", главы Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмара Лидаки, насильно выдворять таких людей не будут, но сама жизнь в Латвии будет некомфортна и будет способствовать их отъезду.

Государственный центр содержания образования (VISC), отвечающий за экзаминацию, подготовил примеры проверки латышского языка на категорию А2. Приводим их ниже. 

Попробуйте свои силы! 

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