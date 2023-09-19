Больше половины не сдали! Изучаем экзамен по латышскому для ВНЖ

Татьяну подвело письмо. Как и большинство сдававших.

С 11 апреля по 29 августа экзамен по латышскому языку сдавал 11 301 человек (записалось при этом 13 147 человек). Сдали 39%.

Средние результаты:

Чтение - 73%

Слушание - 71%

Речь - 67%

Письмо - 56%

Примечательно, что при натурализации в Латвии люди старше 65 лет от письменной части освобождены. Но для получения ВНЖ такие послабления Сейм не одобрил.

Из последних послаблений к Закону об иммиграции - принятие переходного периода на два года для тех, кто пробовал сдать экзамен или имеет уважительные причины неявки на него. В эти два года за человеком остается вся прежняя "социальная корзина".

Те, кто сдавать экзамен не пробовал и никак не контактировал с Управлением по делам гражданства и миграции (PMLP), вскоре получат извещения с просьбой покинуть Латвию. По свежим данным, это порядка 3 600 человек.

По признанию депутата Сейма от "Объединенного списка", главы Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмара Лидаки, насильно выдворять таких людей не будут, но сама жизнь в Латвии будет некомфортна и будет способствовать их отъезду.

Государственный центр содержания образования (VISC), отвечающий за экзаминацию, подготовил примеры проверки латышского языка на категорию А2. Приводим их ниже.

Попробуйте свои силы!