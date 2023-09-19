Венедиктов может стать "конкурентом" Путина на президентских "выборах"

Как указывают источники, Венедиктов может быть выдвинуть в качестве "либерального" кандидата.

Обсуждение кандидатуры Венедиктова началось еще весной. Тогда в ходе дискуссий в Кремле прозвучало, что среди кандидатов на "выборах" президента должен быть какой-нибудь "статусный либерал, такой как Венедиктов", подтвердил один из источников.

Венедиктову придется быть критичным по разным важным вопросам, что будет не очень приятно для Кремля, но победа Путина на "выборах" даст понять, что население в подавляющем большинстве "поддерживает" политику российского диктатора Владимира Путина.

Один из источников указывает, что Венедиктова в кандидаты может выдвинуть какая-либо из партий. Это означает, что ему не придется собирать подписи жителей для выдвижения кандидатуры.

У Венедиктова статус "иноагента", однако, как отмечает один из источников, это не создат никаких проблем, так как этот статус не запрещает гражданам баллотироваться на выборах.

Однако вопрос в том, как будет финансироваться предвыборная кампания "иноагента".

Один из источников считает, что статум "иноагента" с Венедиктова могут снять.

Сам Венедиктов указывает, что к нему с предложением баллотироваться на "выборах" президента никто не обращался.

Он также отмечает, что баллотироваться не собирается.

На "выборах" в 2018 году в качестве "либерального" кандидата стартовала Ксения Собчак, она набрала 1,68% голосов.