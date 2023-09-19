Азербайджан проводит контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Сообщается о массированных артобстрелах

Блинкен отметил, что доставка гумпомощи стала резульататом недавних переговров между ним и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ситуация в Нагорном Карабахе начала ухудшаться после того, как в декабре 2022 года азербайджанские активисты заблокировали Лачинскую дорогу – единственный транспортный маршрут, соединяющий Карабах и Армению.

Весной прошлого года азербайджанская сторона установила там официальный КПП, после чего ситуация в регионе стала катастрофической.

Жители Нагорного Карабаха публиковали видео с абсолютно пустыми полками магазинов.

Сообщается, что доставка грузов осуществлялась одновременно по временно открытой Лачинской дороге и через Адагамский район Азербайджана.

Карабахский конфликт продолжается с 1988 года, включая два горячих этапа – Первую Карабахскую войну (1992-94) и Вторую Карабахскую войну (2020).

Армения и Азербайджан заявляют свои права на владение территорией.