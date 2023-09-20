Сравните! ⟩ Сколько стоят грибы в Италии? И что за сертификат к ним прилагается?

Портал Receptes.lv не знает, сколько стоят грибы на каждом рынке или в магазине Италии, но знает, что предлагают на рынке курортного города Сан-Ремо, благодаря фотографиям, сделанным читателем.

45 и более евро за килограмм подосиновиков, 22 евро за свежие лисички, но если вы купили на этом рынке уже сушеные подосиновики, то за 100 граммов грибов придется расстаться как минимум с 20 евро. Необычнее увидеть в продаже цезарский гриб или мухомор Цезаря, ведь в наших лесах они не растут. Интересно, что в различных источниках говорится, что эти грибы семейства мухоморов съедобны.

Присмотревшись к фотографиям, мы видим, что в некоторых коробочках лежат небольшие кусочки бумаги, которые оказались там не случайно. Это сертификаты, выданные продавцу пищевой гигиенической и микологической инспекцией, которые могут быть выставлены вместе с грибами в торговых точках.

В конкретных сертификатах сказано: "Сертифицированные грибы необходимо использовать после термической обработки, которая должна быть проведена до возможной порчи грибов. Важно на всех этапах торговли хранить грибы в соответствующих условиях, используя оригинальную тару, в которую данный сертификат прилагается. Запрещается добавлять в упаковку другие грибы, даже если они того же вида. Обязанности и ответственность миколога заканчиваются после сертификации грибов". В сертификате также указана дата сбора грибов, вид и вес, который изначально был в упаковке.

Галерея: Стоимость грибов в Италии