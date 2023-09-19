Партия Барташевича позвала жителей Резекне на акцию протеста в свою поддержку

"Желание правящих повернуть вспять развитие Резекне может свести на нет результаты тяжелой и кропотливой 14-летней работы! И только все вместе, открыто выражая свой протест, мы сможем противостоять политическому произволу и шантажу", - говорится в обращении.

Акция запланирована на 21 сентября в 16:30 перед зданием городской думы.

Резекненская дума находится в сложном положении и привлекла пристальное внимание государственных учреждений из-за своих финансовых проблем. Мэр Резекне не считает себя ответственным за финансовые проблемы города, полагая, что происходящее - политический заказ.

Как сообщалось ранее, бывший министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс начал процедуру увольнения Барташевича, но окончательное решение должна будет принять новый министр Инга Берзиня.

Как заявила в этой связи Берзиня, юридически грамотное решение требует много времени на подготовку. Госконтроль предположительно обнародует свое заключение по Резекне в ноябре, тогда же свое решение примет и министр.