Фото ⟩ Карабах: сообщается о 27 погибших; более 200 человек ранены

По его словам, эта информация получена из морга Степанакерта. Двое погибших - мирные жители. Из более чем 200 пострадавших, 29 - мирные жители.

Из-за обстрелов со стороны азербайджанских войск из 16 населенных пунктов эвакуировано около 7 тысяч человек, добавил Степанян.

There are multiple casualties and injuries among civilians including children. According to the data collected at this moment there are at least 2 causalities including one child and 11 injuries including 8 children caused by Azerbaijan’s attacks. pic.twitter.com/00OMH3f2cF — Gegham Stepanyan #StopArtsakhBlockade (@Gegham_Artsakh) September 19, 2023

Напомним, во вторник, 19 сентября, Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе. Как сказано в заявлении Минобороны страны, их цель - обеспечение безопасности азербайджанских военнослужащих и восстановление конституционного строя Азербайджанской республики в регионе.

Азербайджан потребовал, чтобы армянские сепаратисты в Нагорном Карабахе сложили оружие, и предложил провести переговоры с представителями Армении, если они сдадутся. "Чтобы остановить антитеррористические меры, незаконные вооруженные силы Армении должны поднять белый флаг, сложить все свое оружие, а незаконный режим должен прекратить свою деятельность. В противном случае антитеррористические меры будут продолжаться до конца", - заявил Азербайджан.

В МИД Армении охарактеризовали действия Азербайджана как "широкомасштабную агрессию".

Галерея: Обстрелы Нагорного Карабаха Азербайджаном, 19 сентября