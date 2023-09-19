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Фото ⟩ Карабах: сообщается о 27 погибших; более 200 человек ранены

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Нагорный Карабах. Сентябрь 2023 г.
Нагорный Карабах. Сентябрь 2023 г. Фото: AP/Scanpix

Уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской республике Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов со стороны Азербайджана погибли 27 человек, более 200 пострадали.

По его словам, эта информация получена из морга Степанакерта. Двое погибших - мирные жители. Из более чем 200 пострадавших, 29 - мирные жители. 

Из-за обстрелов со стороны азербайджанских войск из 16 населенных пунктов эвакуировано около 7 тысяч человек, добавил Степанян.

Напомним, во вторник, 19 сентября, Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе. Как сказано в заявлении Минобороны страны, их цель - обеспечение безопасности азербайджанских военнослужащих и восстановление конституционного строя Азербайджанской республики в регионе.

Азербайджан потребовал, чтобы армянские сепаратисты в Нагорном Карабахе сложили оружие, и предложил провести переговоры с представителями Армении, если они сдадутся. "Чтобы остановить антитеррористические меры, незаконные вооруженные силы Армении должны поднять белый флаг, сложить все свое оружие, а незаконный режим должен прекратить свою деятельность. В противном случае антитеррористические меры будут продолжаться до конца", - заявил Азербайджан.

В МИД Армении охарактеризовали действия Азербайджана как "широкомасштабную агрессию".

Галерея: Обстрелы Нагорного Карабаха Азербайджаном, 19 сентября

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