«Очень сильная эскалация»: эксперты о текущем обострении и будущем Карабаха

«Риторика Азербайджана, все чаще называющего Карабах «серой зоной», подчеркивающего нетерпимое присутствие там вооруженных формирований и призывающего к роспуску всех структур этого де-факто образования, также ясно сигнализирует о мотивах Азербайджана», — написал Броерс в соцсети Х, где он опубликовал серию постов о начавшихся во вторник боевых действиях в регионе.

Он также отмечает, что в последние несколько недель широко распространялись сообщения о скоплении азербайджанских войск вблизи Карабаха. Также были и сообщения о новых поставках из Израиля в Азербайджан, которые свидетельствуют о подготовке к военным действиям.

Азербайджан, судя по всему, хотел провести эту операцию до прихода зимы, сильно осложняющей боевые действия в горах. К тому же ситуация вокруг Карабаха во многом опиралась на присутствие миротворцев, но с началом российской агрессии в Украине их роль в усилиях по установлению диалога сошла на нет.

Арман Татоян, бывший омбудсмен Армении, сейчас возглавляющий собственный «Центр права и справедливости Татоян», рассказал, что на данный момент в Карабахе известно о 25 погибших (речь идет и о гражданских, и о военных). Среди них двое детей. Ранены десятки человек, точная цифра уточняется, но уже приближается к ста.