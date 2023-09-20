Семье в Елгаве понадобилось почти две недели, чтобы добиться права похоронить умершего брата рядом с родителями. Получение разрешения осложнялось тем, что необходимо было провести перезахоронение. По правилам, для этого должно пройти не менее 20 лет. Однако, хотя в этом случае, прошли все 60 лет, просьба родственников была отклонена, сообщает программа 4.studija на LTV. Вместо этого умерших предложили кремировать.
Видео ⟩ Драма на кладбище в Елгаве: брата нельзя похоронить рядом с родителями. Но способ был найден
Лаймонис скончался в возрасте 70 лет. Его брату и сестре понадобилось 13 дней, чтобы бороться с местными властями и суметь исполнить последнее желание родственника - быть погребенным рядом с родителями.
На семейном кладбище покоятся родители, бабушки и дедушки Айвара и Майи. Дедушку похоронили в 1963 году, когда брат и сестра были еще детьми, а бабушку - еще раньше. Айвар и Майя решили, что умершего родственника можно похоронить над старыми захоронениями, но учреждение Елгавского самоуправления Pilsētsaimniecība запретило это.
"Осуществить захоронение над уже существующими на месте семейного захоронения на кладбище Берзу невозможно, поскольку не выполнены "Правила эксплуатации и содержания кладбищ Елгавского городского самоуправления (..) Глубина могилы не должна быть меньше 0,9 метра от уровня земли до крышки гроба, в зависимости от уровня грунтовых вод на соответствующем кладбище", - пояснили программе представители муниципалитета.
Представитель Pilsētsaimniecība поясняет, что в этом случае были приглашены два могильщика, оба из которых подтвердили, что глубина до крышки гроба первого захоронения составляет 130 см. "Чисто математически - высота нового гроба составляет около 60 см. При захоронении его над первым захоронением слой земли над могилой достигает 70 см, что не соответствует нашим нормам", - говорят представители муниципалитета.
Айвар был готов к тому, что могилу придется рыть глубже и провести перезахоронение останков дедушки. Между тем приглашенный работник увидел ситуацию иначе. Он считал, что все по правилам. "Во время выполнения своих рабочих обязанностей на кладбище [копания могильной ямы] я обнаружил, что никаких тревожных предметов нет и не было - досок, костей, корней деревьев или камней не обнаружено. Поэтому могильную яму можно было выкопать без каких-либо препятствий и на необходимую глубину, в соответствии с действующими правилами города Елгавы", - сообщил он.
Представитель Pilsētsaimniecība рассказал программе, что к ним поступила информация, что "из могилы что-то было взято с собой в мешке".
Видео: Сюжет передачи 4.studija (на латышском языке)
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!