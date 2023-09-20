Видео ⟩ Драма на кладбище в Елгаве: брата нельзя похоронить рядом с родителями. Но способ был найден

Айвар был готов к тому, что могилу придется рыть глубже и провести перезахоронение останков дедушки. Между тем приглашенный работник увидел ситуацию иначе. Он считал, что все по правилам. "Во время выполнения своих рабочих обязанностей на кладбище [копания могильной ямы] я обнаружил, что никаких тревожных предметов нет и не было - досок, костей, корней деревьев или камней не обнаружено. Поэтому могильную яму можно было выкопать без каких-либо препятствий и на необходимую глубину, в соответствии с действующими правилами города Елгавы", - сообщил он.