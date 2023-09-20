Война в Украине и угрозы международному порядку: Ринкевич выступит на Генассамблее ООН

Выступление состоится примерно в 20:00 по латвийскому времени.

В своем выступлении Ринкевич уделит особое внимание агрессии России против Украины и угрозам международному порядку, призвав к восстановлению справедливости путем привлечения России к ответственности за агрессию и военные преступления.

Также в своей речи президент подтвердит поддержку Латвии достижению глобальных целей устойчивого развития.

С 16 по 23 сентября Ринкевич находится с рабочим визитом в США, где примет участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и конференции Spotlight Latvia в Бостоне, организованной Латвийско-американской торговой палатой.

В рамках рабочего визита президент также будет участвовать в Американо-балтийском инвестиционном саммите, диалоге лидеров Форума устойчивого развития о науке, технологиях и инновациях, саммите по климатическим амбициям, открытых дебатах Совета Безопасности ООН по вопросам мира и безопасности в Украине и саммите по устранению угроз из-за повышения уровня моря.

В ходе Генассамблеи ООН президенты стран Балтии встретятся с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и президентом Польши Анджеем Дудой. Ринкевич проведет ряд двусторонних встреч - с лидерами Андорры, ЮАР, Лихтенштейна, Молдовы, Руанды и Тувалу, а также посетит прием, организованный президентом США Джо Байденом.