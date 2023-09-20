Сейм изберет нового спикера

Согласно распределению должностей в новой коалиции, на пост спикера Сейма будет выдвинут представитель Союза зеленых и крестьян - депутат Гунар Кутрис.

На заседании также планируется принять решение о других перестановках в составе президиума Сейма в связи с формированием новой коалиции. Местами в президиуме могут поменяться Янис Грасбергс (Нацобъединение) и Антонина Ненашева ("Прогрессивные") - Ненашева станет заместителем председателя Сейма, а Грасбергс - заместителем секретаря Сейма.

Ожидается, что на заседании также будет объявлено о восстановлении депутатских мандатов министров предыдущего правительства, которые были избраны в Сейм, но сложили полномочия на время выполнения обязанностей министров.