Сейм изберет нового спикера

Сегодня, 20 сентября, Сейм примет решение об отзыве председателя парламента Эдварда Смилтенса ("Объединенный список") и избрании нового председателя.
Согласно распределению должностей в новой коалиции, на пост спикера Сейма будет выдвинут представитель Союза зеленых и крестьян - депутат Гунар Кутрис.
На заседании также планируется принять решение о других перестановках в составе президиума Сейма в связи с формированием новой коалиции. Местами в президиуме могут поменяться Янис Грасбергс (Нацобъединение) и Антонина Ненашева ("Прогрессивные") - Ненашева станет заместителем председателя Сейма, а Грасбергс - заместителем секретаря Сейма.
Ожидается, что на заседании также будет объявлено о восстановлении депутатских мандатов министров предыдущего правительства, которые были избраны в Сейм, но сложили полномочия на время выполнения обязанностей министров.
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