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22 сентября общественный транспорт в Риге будет бесплатным

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Общественный транспорт
Общественный транспорт Фото: Shutterstock

В целях популяризации использования общественного транспорта, снижения интенсивности дорожного движения, а также загрязнения окружающей среды в городе 22 сентября проезд в рижском общественном транспорте будет бесплатным. Об этом сообщает на своем сайте предприятие Rīgas satiksme.

Во многих городах Европы с 16 по 22 сентября проходит традиционная Европейская неделя мобильности под лозунгом "Экономь энергию". Жителям предлагается меньше использовать личный транспорт, чтобы уменьшить загрязнение воздуха в городе.

Чтобы стимулировать использование общественного транспорта рижанами, было одобрено предложение о предоставлении льгот на проезд в общественном транспорте города Риги во время проведения Европейской недели мобильности.

Днем проведения акции выбрано 22 сентября, заключительный день Европейской недели мобильности.

Мэр Риги Вилнис Кирсис сказал, что "удобный и доступный для пассажиров общественный транспорт - это один из способов уменьшить пробки в городе, а тем самым и загрязнение воздуха, вызванное транспортом".

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