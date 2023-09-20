22 сентября общественный транспорт в Риге будет бесплатным

Во многих городах Европы с 16 по 22 сентября проходит традиционная Европейская неделя мобильности под лозунгом "Экономь энергию". Жителям предлагается меньше использовать личный транспорт, чтобы уменьшить загрязнение воздуха в городе.

Чтобы стимулировать использование общественного транспорта рижанами, было одобрено предложение о предоставлении льгот на проезд в общественном транспорте города Риги во время проведения Европейской недели мобильности.

Днем проведения акции выбрано 22 сентября, заключительный день Европейской недели мобильности.

Мэр Риги Вилнис Кирсис сказал, что "удобный и доступный для пассажиров общественный транспорт - это один из способов уменьшить пробки в городе, а тем самым и загрязнение воздуха, вызванное транспортом".