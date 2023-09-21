В пятницу 1000 самокатов Bolt будут доступны бесплатно

В пятницу на некоторых электросамокатах Bolt можно будет ездить без платы за резервацию и поездку. Пользователи смогут узнать, взимается ли плата за пользование конкретным самокатом, отсканировав его QR-код перед началом поездки. В целом во всех городах Латвии, где можно пользоваться самокатами Bolt, удет доступно 1000 самокатов с возможностью бесплатного проезда, 600 из которых будут расположены в Риге. На бесплатном самокате пользователю можно будет проехать до двух часов, также будет возможность бесплатно использовать несколько самокатов.

В Латвии самокаты Bolt сезонно доступны в 14 городах - Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Юрмале, Валмиере, Огре, Лиепае, Вентспилсе, Резекне, Сигулде, Икшкиле, Тукумсе, Екабпилсе и Цесисе.

"Цель инициативы - предложить клиентам более экологически чистый транспорт вместо личного автомобиля и вместе сделать городскую среду свободной от автомобилей и более приятной для людей, - говорит специалист по эксплуатации самокатов Bolt в Латвии Валт Марга. - По статистике, использование общественных электросамокатов Bolt, заряженных возобновляемой энергией, позволяет сократить выбросы CO2 более чем на 62 тонны в год".

"Я высоко ценю сотрудничество поставщиков услуг микромобильности с Рижским самоуправлением, которое начинает внедрять инновации в этом сегменте дорожного движения. Мы вместе начали устанавливать в городе места для парковки самокатов, и в целях безопасности есть договоренность о снижении скорости движения в местах интенсивного пешеходного движения", - говорит председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.

Европейская неделя мобильности - одна из инициатив, реализуемых Еврокомиссией, цель которой - реализация устойчивой мобильности в городах и популяризация разумного отношения к общественному транспорту, совместному использованию автомобилей и другим решениям экологически чистых транспортных средств.