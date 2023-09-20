Видео ⟩ Больницы готовятся к наплыву пациентов с Covid-19

В Видземской больнице за несколько недель ухудшилась ситуация с больными Covid-19 - в настоящее время половина терапевтического отделения уже занята пациентами с этим вирусом, сообщает программа Dienas ziņas.
Практически во всех медицинских учреждениях врачи уже начинают носить маски и признают, что они в любой момент должны быть готовы к еще большему наплыву пациентов с Covid-19.
Инфекционист Видземской больницы Сигне Якобсоне рассказала, что сейчас в ее отделении почти половина пациентов с Covid-19 - около девяти или десяти пациентов. Это значительно больше, чем несколько недель назад, когда таких пациентов было всего один-два.
В основном в больницу поступают пожилые люди со средней степенью тяжести заболевания.
Между тем, в Лиепайской региональной больнице ситуация более спокойная, сообщила представитель больницы Индра Грасе. В настоящее время в больнице проходят лечение трое пациентов с Covid-19, у двоих из них первичный диагноз, у одного - вторичный. Заражены также пять сотрудников больницы, которые проходят лечение дома.
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), на прошлой неделе выявлено 122 человека, инфицированных Covid-19, что на 32 больше, чем неделю назад. Эксперты отмечают, что, хотя сейчас инфекция распространяется быстрее, нынешнюю ситуацию нельзя назвать тревожной.
Сообщается, что в кабинетах вакцинации с сегодняшнего дня, 20 сентября, доступны приспособленные вакцины против Covid-19, сообщили в Национальной службе здравоохранения (НСЗ).
Сейчас в кабинетах вакцинации доступны вакцины производителя вакцин Pfizer Comirnaty Original/Omicron BA.1 и Comirnaty Original/Omicron BA.4-5, также с сегодняшнего дня будут доступны и вакцины Comirnaty Omicron XB.1.5.
Всего НСЗ получила 86600 доз вакцины Comirnaty Omicron XB.1.5.
Вакцинация от Covid-19 по-прежнему является оплачиваемой государством услугой.
Государственное агентство лекарств (ГАЛ) ранее пояснило, что вакцина применяется для предотвращения заболевания Covid-19 у взрослых и детей от шести месяцев.
Вакцины Covid-19 приспособлены для соответствия циркулирующим вирусным разновидностям. Конкретная вакцина разработана для того, чтобы она была направлена против подвида омикрона XBB, согласно рекомендациям Европейского агентства лекарств (ЕАЛ) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), а также других международных регулирующих учреждений и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Поскольку подвид омикрона XBB.1.5 имеет тесное родство с другими циркулирующими сейчас вирусными разновидностями, ожидается, что эта вакцина поможет сохранить оптимальную защиту от инфекции Covid-19, которую инициируют эти циркулирующие разновидности вируса, а также подвид омикрона XBB.1.5, ранее отмечало ГАЛ.
Как сообщалось, с конца августа распространение Covid-19 в Латвии растет, и это можно объяснить как началом обучения в школах, так и возвращением людей в города после летних отпусков.
Видео: Сюжет программы Dienas ziņu
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