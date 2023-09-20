Видео ⟩ Больницы готовятся к наплыву пациентов с Covid-19

Практически во всех медицинских учреждениях врачи уже начинают носить маски и признают, что они в любой момент должны быть готовы к еще большему наплыву пациентов с Covid-19.

Инфекционист Видземской больницы Сигне Якобсоне рассказала, что сейчас в ее отделении почти половина пациентов с Covid-19 - около девяти или десяти пациентов. Это значительно больше, чем несколько недель назад, когда таких пациентов было всего один-два.

В основном в больницу поступают пожилые люди со средней степенью тяжести заболевания.

Между тем, в Лиепайской региональной больнице ситуация более спокойная, сообщила представитель больницы Индра Грасе. В настоящее время в больнице проходят лечение трое пациентов с Covid-19, у двоих из них первичный диагноз, у одного - вторичный. Заражены также пять сотрудников больницы, которые проходят лечение дома.