Глава Минблага выбрал своим помощником дочь бывшей жены

Министр благосостояния Улдис Аугулис (СЗК) выбрал для работы в офисе министра уже знакомых людей. С многими из них он уже сотрудничал, когда занимал министерские должности ранее. Так, секретарем парламента назначен Рейнис Узулниекс.
В свою очередь, помощницей министра была выбрана Яна Григорян, дочь бывшей жены Аугулиса Татьяны. В свое время Григорян оказалась замешана в скандале, связанном с использованием автомобиля.
Как удалось выяснить агентству LETA, ранее Узулниекс был советником министра в Министерстве благосостояния и Министерстве транспорта, а также парламентским секретарем минблага.
Команду министра благосостояния дополняет и руководитель офиса Артур Нейманис, который когда-то уже возглавлял офис Аугулиса фруктов в Министерстве транспорта.
Советником министра по вопросам коммуникации назначен руководитель проектов по маркетингу и коммуникациям VAS Latvijas dzelzceļš Каспар Магурс.
В свою очередь, помощницей министра будет чиновница Минблага Яна Григорян.
В свое время Rus.lsm.lv сообщал, что именно дочь бывшей жены Аугулиса Татьяны подозревается в использовании машины, которую семье министра якобы предоставил Вернер Лусис, подозреваемый в налоговых махинациях.
Аугулис уже успел дважды побывать и министром благосостояния, и министром транспорта.
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