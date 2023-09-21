Глава Минблага выбрал своим помощником дочь бывшей жены

В свою очередь, помощницей министра была выбрана Яна Григорян, дочь бывшей жены Аугулиса Татьяны. В свое время Григорян оказалась замешана в скандале, связанном с использованием автомобиля.

Как удалось выяснить агентству LETA, ранее Узулниекс был советником министра в Министерстве благосостояния и Министерстве транспорта, а также парламентским секретарем минблага.

Команду министра благосостояния дополняет и руководитель офиса Артур Нейманис, который когда-то уже возглавлял офис Аугулиса фруктов в Министерстве транспорта.

Советником министра по вопросам коммуникации назначен руководитель проектов по маркетингу и коммуникациям VAS Latvijas dzelzceļš Каспар Магурс.

В свою очередь, помощницей министра будет чиновница Минблага Яна Григорян.

В свое время Rus.lsm.lv сообщал, что именно дочь бывшей жены Аугулиса Татьяны подозревается в использовании машины, которую семье министра якобы предоставил Вернер Лусис, подозреваемый в налоговых махинациях.

Аугулис уже успел дважды побывать и министром благосостояния, и министром транспорта.