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Два нарушения за пару секунд: на видео попали безрассудные водители в центре Риги

TVNET Auto rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Пользователь микроблога Х поделился видео, на котором запечатлел правонарушение двух водителей, которые проехали на красный свет.

Видео было опубликовано 14 сентября этого года. На записи видно, как по улице Александра Чака едет общественный транспорт Rīgas satiksme, за которым следуют автомобиль Volkswagen, мотоцикл и автомобиль Subaru.

На кадрах видно, что автобус выезжает на перекресток на желтый свет, однако Volkswagen совершает поворот направо уже на красный свет. Мотоцикл, следовавший за Volkswagen, в свою очередь, остановился.

Правда, ни остановившийся мотоцикл, ни красный свет светофора не помешали водителю Subaru, который объехал мотоциклиста по встречной полосе и на красный свет свернул налево на улицу Лачплеша. Такой поворот в этом месте разрешен только в период с 22:00 до 7:00.

Судя по публикации в соцсети Х, на видео обратила внимание и Госполиция, поэтому можно сделать вывод, что материал попал в поле зрения правоохранителей.

За выезд на перекресток на красный свет полагается штраф от 30 до 140 евро, а также четыре штрафных пункта. Также водителя Subaru могут наказать за неправильный поворот.

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