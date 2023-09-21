Два нарушения за пару секунд: на видео попали безрассудные водители в центре Риги

Видео было опубликовано 14 сентября этого года. На записи видно, как по улице Александра Чака едет общественный транспорт Rīgas satiksme, за которым следуют автомобиль Volkswagen, мотоцикл и автомобиль Subaru.

На кадрах видно, что автобус выезжает на перекресток на желтый свет, однако Volkswagen совершает поворот направо уже на красный свет. Мотоцикл, следовавший за Volkswagen, в свою очередь, остановился.

Правда, ни остановившийся мотоцикл, ни красный свет светофора не помешали водителю Subaru, который объехал мотоциклиста по встречной полосе и на красный свет свернул налево на улицу Лачплеша. Такой поворот в этом месте разрешен только в период с 22:00 до 7:00.

Судя по публикации в соцсети Х, на видео обратила внимание и Госполиция, поэтому можно сделать вывод, что материал попал в поле зрения правоохранителей.

За выезд на перекресток на красный свет полагается штраф от 30 до 140 евро, а также четыре штрафных пункта. Также водителя Subaru могут наказать за неправильный поворот.

Kamēr sabiedrības uzmanība ir aizņemta ar velo, kas brauc pie gājēju zaļā un skrejriteņiem, kas brauc bez ķiverēm, normālie cilvēki 10 no rīta turpina darīt saprotamas lietas. Tos jau neviens nenosodis, ne @Valsts_policija ne sabiedrība. #MN7594 #LL4786 #piesarkanā pic.twitter.com/JDyK9aPDAg — Name cannot be blank (@merelysimple) September 14, 2023