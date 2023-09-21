"Стабльности!" и ЛПМ против Банка Латвии: Сейм отклонил предложение об увольнении

В четверг, 21 сентября, Сейм отклонил предложение оппозиционных партий "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и "Стабильности!" об увольнении президента Банка Латвии Мартиньша Казакса и членов совета банка.
Проекты решений внесли в парламент депутаты Айнар Шлесерс (ЛПМ), Рамона Петравича (ЛПМ), Эдмунд Зивтиньш (ЛПМ), Ричард Шлесерс (ЛПМ), Кристап Криштопанс (ЛПМ), Вилис Криштопанс (ЛПМ), Линда Лиепиня (ЛПМ), Марцис Енцитис (ЛПМ), Светлана Чулкова ("Стабильности!") и Дмитрий Коваленко ("Стабильности!").
В аннотации депутаты указывают, что президент Банка Латвии и члены совета допустили ряд серьезных нарушений, которые можно охарактеризовать как неисполнение обязанностей публичного должностного лица - умышленную халатность, повлекшую за собой существенный ущерб всему финансовому сектору Латвии.
Авторы проектов решений полагают, что президент Банка Латвии признал, что в Латвии "чрезмерно зарегулирована система надзора за финансовым сектором и непонятен контроль над коммерческими банками".
Президентом Банка Латвии является Мартиньш Казакс, членами совета - Марис Калис, Санта Пургайле, Кристине Черная-Межмале, Андрис Вилкс, Илзе Посума и Зита Зариня.
Галерея: Заседание Сейма 21 сентября
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