Видео ⟩ В Пурвциемсе в аварию попал мотоциклист с маленьким ребенком

Государственная полиция сообщила, что в среду, 20 сентября, в 16:47 полиция получила информацию о дорожно-транспортном происшествии в Риге, на пересечении улиц Иерикю и Буртниеку.

В дорожно-транспортное происшествие попали два транспортных средства - легковой автомобиль марки Volvo и мотоцикл.

Из видео можно понять, что маленький ребенок был пассажиром на мотоцикле, а также, что на ребенке был надет шлем.

В результате инцидента никто физически не пострадал. В полиции выясняют обстоятельства аварии.