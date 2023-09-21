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В Литве 14-летний школьник избил своего учителя

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В Литве 14-летний школьник избил своего учителя
В Литве 14-летний школьник избил своего учителя Фото: Kamil Zajaczkowski/Shutterstock

Учащийся Шяуляйской гимназии в Литве вступил в конфликт с учителем после того, как педагог отобрал у него мобильный телефон во время урока, сообщает литовское СМИ 15min.lt.

По данным полиции Шяуляя, сообщение об инциденте поступило вскоре после 14:00. По имеющейся у полиции информации, инцидент с применением насилия произошел во время урока информатики.

56-летний учитель отобрал у мальчика телефон во время урока. В гневе ученик ударил учителя по лицу, разбив ему очки. Удары были настолько сильными, что на место происшествия были вызваны медики, которые увезли учителя в больницу.

Полиция проводит расследование.

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