Почему ссорятся Украина и Польша и как им помириться

Из этой непростой ситуации выход может быть только один - снижение градуса напряжения в двусторонних отношениях. "Мой совет: сохраняйте спокойствие. Эскалация напряженности в предвыборный период в Польше, в конце концов завершится, но Украина должна научиться справляться с популистами, которых будет еще больше на предстоящих выборах 2024 года (выборы в Европарламент. - Ред.)", - говорит Войцех Пшибыльский. Он убежден, что "все зависит от холодных голов", потому что если эмоции возобладают, то ПиС "создаст националистическую повестку дня и консолидирует ее на выборах, это будет означать лишь больше проблем в будущем". По его мнению, смена правительства в Польше все-таки дает шанс на то, что в отношения с Украиной "вернется дипломатия".