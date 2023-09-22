25-летний актер сериала "Эйфория" Ангус Клауд умер от передозировки наркотиков

"С глубочайшей печалью нам приходится сегодня прощаться с незабываемой личностью. Как художник, друг, брат и сын, Ангус занимал особое место в наших сердцах. На прошлой неделе он похоронил своего отца, на этой неделе мы похороним его. Единственное утешение для тех, кто остался - то, что теперь Ангус снова со своим отцом, который был его лучшим другом. Ангус открыто рассказывал о своей борьбе с депрессией, и мы надеемся, что его кончина послужит напоминанием другим, что они не одиноки и не должны бороться с ней в тишине", - написала семья Клауда.