РФ отправила на войну около 600 тыс. человек. В стране возникла нехватка рабочих рук

"Мы опасаемся отсутствия баланса, который будет развиваться в ближайшее время в связи с демографической ситуацией. Сотрудники - мужчины в возрасте от 30 до 39 лет - наиболее востребованный персонал, который лучше всего адаптируется к изменениям. Число работающих в этом возрасте сократилось на 30%", - сказала Голикова.

Она также добавила, что наибольшая нехватка рабочей силы и возрастной дисбаланс наблюдаются в таких отраслях, как промышленность, транспорт и строительство. В данной сфере на одного зарегистрированного безработного с соответствующим опытом приходится 13 вакансий.

"В основном это профессии, связанные со сварочными, фрезерными работами в строительстве", - уточнила Голикова. В свою очередь, в сфере финансов и страхования, по ее словам, наоборот, сложился "избыток" специалистов.

Голикова предупредила, что с учетом демографической ситуации потребность в рабочей силе в России будет продолжать расти и правительству придется пересмотреть свой подход к подготовке кадров "на уровне среднего, среднего специального и высшего образования, стимулируя выбор карьеры в средней школе и образование по интересам".

Вице-премьер также анонсировала совместное сотрудничество с Минэкономразвития, Минтруда и социальной защиты и блоком образования для создания прогноза потребности российской экономики в рабочей силе до 2030 года.

По данным Института Гайдара, нехватка рабочей силы на российских заводах и фабриках достигла рекорда с 1996 года. В июле на нехватку рабочей силы жаловались 42% компаний.

Проблемы возникли после того, как год назад в России была объявлена ​​мобилизация, в результате которой на фронт ушло 320 тысяч человек, а покинуло страну еще до миллиона человек. Новым ударом стал массовый набор добровольцев, численность которых с начала 2023 года превысила 280 тысяч человек, таким образом на войну в Украину было отправлено более 600 тысяч человек.