Спикер Сейма призывала отменить санкции против Лембергса. Теперь коалиция называет это "предвыборной риторикой"

Политолог Лелде Метла-Розентале видит ситуацию иначе. "Если называть это только предвыборной риторикой, то у меня встречный вопрос. Означает ли это, что СЗК лгал своим избирателям перед выборами, говоря что-то такое, чего они вообще не имели в виду? Я скорее думаю, что это попытка выйти из ситуации сейчас. Мы видим это соглашение, что СЗК пообещал нигде публично не упоминать Лембергса. При этом ни разу не было сказано,что они отмежевываются от Лемберга, отказываются от Лембергса либо совершают иное реальное действие. Фактические действия заключаются не в том, чтобы не говорить о Лембергсе", - сказала Метла-Розентале.