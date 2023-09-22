Заявления спикера Сейма Дайги Миерини (Союз зеленых и крестьян, СЗК) об Айваре Лембергсе как о хорошем хозяине и призывы отменить примененные к нему санкции США были всего лишь предвыборной риторикой. Такого мнения придерживается сама спикер Сейма, а также партнеры по коалиции, сообщает Lsm.lv.
Спикер Сейма призывала отменить санкции против Лембергса. Теперь коалиция называет это "предвыборной риторикой"
Вскоре после избрания Миерини на пост спикера в социальных сетях быстро распространился видеоролик из программы Rus.LSM.lv "ТЧК" перед предыдущими выборами в Сейм. В нем нынешний спикер парламента заявила, что все санкции, введенные США в отношении Лемберга, можно легко снять и что Лембергс мог бы быть хорошим хозяином для всей страны.
Миериня пояснила, что тогда это была предвыборная риторика, подчеркнув, что Лембергс не будет иметь никакого влияния на ее новые обязанности спикера Сейма. Аналогичного мнения придерживаются и представители двух других коалиционных партий.
Заместитель председателя фракции "Новое Единство" в Сейме Эдмунд Юревиц заявил: "Важно то, что после выборов госпожа Миериня такую риторику больше не применяла и, как ясно указала спикер Сейма, она не поддерживает такие вещи". Лидер фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев заявил: "[Премьер-министр] Эвика Силиня имеет возможность действовать при любом подозрении в незаконном влиянии. Это момент, на котором мы всегда будем настаивать. В целом я бы сказал, что мы удовлетворены тем результатом, который был вчера на выборах спикера Сейма".
Политолог Лелде Метла-Розентале видит ситуацию иначе. "Если называть это только предвыборной риторикой, то у меня встречный вопрос. Означает ли это, что СЗК лгал своим избирателям перед выборами, говоря что-то такое, чего они вообще не имели в виду? Я скорее думаю, что это попытка выйти из ситуации сейчас. Мы видим это соглашение, что СЗК пообещал нигде публично не упоминать Лембергса. При этом ни разу не было сказано,что они отмежевываются от Лемберга, отказываются от Лембергса либо совершают иное реальное действие. Фактические действия заключаются не в том, чтобы не говорить о Лембергсе", - сказала Метла-Розентале.
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