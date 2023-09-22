Видео ⟩ Год назад новый спикер Сейма защищала Айвара Лембергса

В среду, 20 сентября, спикером Сейма была избрана представитель Союза зеленых и крестьян (СЗК) Дайга Миериня, выдвинутая коалицией. Портал LSM.lv отмечает, что год назад Миериня защищала кандидатуру бывшего мэра Вентспилса и нынешнего депутата Вентспилсской думы, обвиняемого в коррупционных преступлениях Айвара Лембергса ("Латвии и Вентспилсу"), на пост премьер-министра.
"Люди хотят, чтобы о них заботились! И то, что делает Айвар Лембергс, это чистая забота - улицы приведены в порядок, дома построены, все сделано для того, чтобы люди чувствовали себя хорошо и могли нормально жить", - сказала Дайга Миериня 14 сентября 2022 года в программе Rus.LSM.lv "ТЧК".
В то время она еще была кандидатом в депутаты Сейма, а СЗК выдвинул на пост премьер-министра Лембергса, находящегося под санкциями США.
"И люди в стране хотят того же - чтобы кто-то был, чтобы они чувствовали, что о них кто-то заботится. Хозяин! У нас тоже есть девиз - "Хозяева на своей земле!", это именно метод работы - думать, как было бы лучше для всех", - заявила политик.
Отвечая на вопрос о том, как Лембергс может сотрудничать с США, когда станет премьер-министром, Миериня сказала: "Поймите, если будет новое правительство, новые министры, они могут поехать в Америку, попросить ее правительство снять санкции.
Если все так просто, что любой может приехать в Америку и сказать - давайте наложим санкции на такого-то и такого-то человека, или давайте снимем санкции с такого-то и такого-то человека. Странно, что это было сделано в отношении Айвара Лембергса, и самое странное, что это было сделано без доказательств".
Видео: Программа Rus.LSM.lv "ТЧК"
Ранее сообщалось, что Дайга Миериня была выдвинута на пост спикера Сейма после того, как депутатам не удалось избрать нового спикера Сейма в первых турах голосования.
За Миериню проголосовали 55 депутатов от СЗК, "Нового Единства" и "Прогрессивных", а также несколько депутатов от партии "Латвия на первом месте" - Линда Лиепиня, Рамона Петравича, Айнарс и Ричард Шлесерсы. Против Миерини проголосовали 34 парламентария.
Миериня родилась в 1969 году, окончила Латвийский сельскохозяйственный университет, позже - Рижский технический университет, получив степень магистра в области управления качеством.
В 2001 году Миериня поступила на работу в Службу государственных доходов на должность главного специалиста отдела контроля. Была депутатом волостного совета в Царникаве, в 2009 году впервые избрана председателем Царникавской думы. Эту должность она занимала до 2022 года, а затем была избрана в Сейм.
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