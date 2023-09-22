Видео ⟩ Год назад новый спикер Сейма защищала Айвара Лембергса

"Люди хотят, чтобы о них заботились! И то, что делает Айвар Лембергс, это чистая забота - улицы приведены в порядок, дома построены, все сделано для того, чтобы люди чувствовали себя хорошо и могли нормально жить", - сказала Дайга Миериня 14 сентября 2022 года в программе Rus.LSM.lv "ТЧК".

В то время она еще была кандидатом в депутаты Сейма, а СЗК выдвинул на пост премьер-министра Лембергса, находящегося под санкциями США.

"И люди в стране хотят того же - чтобы кто-то был, чтобы они чувствовали, что о них кто-то заботится. Хозяин! У нас тоже есть девиз - "Хозяева на своей земле!", это именно метод работы - думать, как было бы лучше для всех", - заявила политик.

Отвечая на вопрос о том, как Лембергс может сотрудничать с США, когда станет премьер-министром, Миериня сказала: "Поймите, если будет новое правительство, новые министры, они могут поехать в Америку, попросить ее правительство снять санкции.