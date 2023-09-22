Латвийка инсценировала свои похороны и несколько лет выдавала себя за умершую, чтобы избежать суда

Артур признал себя виновным, поэтому дело рассматривалось без рассмотрения доказательств. Мужчина был приговорен к лишению свободы на семь лет и три месяца. Это было уже не первое уголовное дело в отношении него. За преступления, связанные с наркотическими веществами, еще в 2009 году его судили в суде Даугавпилса, а в 2015 и 2016 годах - в Рижском городском суде. Когда подсчитали еще не отбытые сроки, выяснилось, что Артуру придется провести за решеткой девять лет.

Что касается "умершей" Елены, оба уголовных производства, в которых она имела статус обвиняемой, были прекращены.

Поворот

На прошлой неделе в судебном заседании Верховный суд получил от прокурора многопрофильной специализированной прокуратуры Мары Гарьяни информацию о том, что 24 мая 2023 года Госполиция возбудила уголовное дело по факту того, что группа лиц с целью скрыть личность Елены и позволить ей избежать уголовной ответственности, составила поддельное свидетельство о смерти с указанием имени женщины и других данных. Ложная информация о смерти молодой женщины также была внесена в Единую информационную систему. Тогда состоялась и инсценировка траурной церемонии.

Елену арестовали в мае этого года, в настоящее время она имеет статус подозреваемой по этому уголовному делу.