Латвийка инсценировала свои похороны и несколько лет выдавала себя за умершую, чтобы избежать суда

Верховный суд возобновил уголовные дела в отношении женщины, которая, уклоняясь от ответственности, инсценировала собственные похороны и несколько лет успешно выдавала себя за умершую, сообщает Latvijas Avīze.
В 2015 году против рижанки Елены, которой тогда было 27 лет, полиция возбудила два уголовных дела. В одном из них ей предъявили обвинение в приобретении, хранении или использовании наркотических или психотропных веществ. Во втором девушку вместе с тогдашним супругом Артуром обвиняли по более тяжкой статье - за торговлю наркотиками. Во второй половине 2016 года оба уголовных дела были направлены в Рижский городской суд.
22 сентября 2015 года Елена с мужем приобрели у неустановленного лица почти 22 грамма метамфетаминсодержащего вещества, в котором, по мнению эксперта, содержалось 9,4676 грамм психотропного вещества метамфетамина. Пара отвезла наркотик к себе домой и вечером того же дня позвонили потенциальному покупателю. Им оказался человек, участвовавший в полицейском эксперименте. Покупатель купил одну дозу за 30 евро. Оставшуюся часть психотропного вещества во время обыска обнаружили и забрали в тот же вечер полицейские, которые и арестовали обоих наркодилеров. При обыске в квартире также было обнаружено 1,87 грамма амфетаминсодержащего вещества.
Приговор суда был оглашен 18 сентября 2017 года, но только в отношении Артура, поскольку месяцем ранее судья получила официальную информацию о том, что обвиняемая Елена 7 августа 2017 года скончалась. О факте ее смерти было выдано свидетельство.
Артур признал себя виновным, поэтому дело рассматривалось без рассмотрения доказательств. Мужчина был приговорен к лишению свободы на семь лет и три месяца. Это было уже не первое уголовное дело в отношении него. За преступления, связанные с наркотическими веществами, еще в 2009 году его судили в суде Даугавпилса, а в 2015 и 2016 годах - в Рижском городском суде. Когда подсчитали еще не отбытые сроки, выяснилось, что Артуру придется провести за решеткой девять лет.
Что касается "умершей" Елены, оба уголовных производства, в которых она имела статус обвиняемой, были прекращены.
Поворот
На прошлой неделе в судебном заседании Верховный суд получил от прокурора многопрофильной специализированной прокуратуры Мары Гарьяни информацию о том, что 24 мая 2023 года Госполиция возбудила уголовное дело по факту того, что группа лиц с целью скрыть личность Елены и позволить ей избежать уголовной ответственности, составила поддельное свидетельство о смерти с указанием имени женщины и других данных. Ложная информация о смерти молодой женщины также была внесена в Единую информационную систему. Тогда состоялась и инсценировка траурной церемонии.
Елену арестовали в мае этого года, в настоящее время она имеет статус подозреваемой по этому уголовному делу.
Верховный суд решил, что оба уголовных производства могут быть возобновлены - как то, по которому осудили Артура, и которое прошло все судебные инстанции, так и прекращенное в первой инстанции. Сейчас Елене грозит уголовная ответственность уже по трем уголовным делам.
Родители Елены - мать и приемный отец - присутствовали на заседании Верховного суда. Мать подозреваемой сообщила СМИ, что связалась с дочерью накануне. Сейчас Елена получила новый удостоверяющий личность документ, в котором снова указано ее имя. На судебном заседании выяснилось, что на протяжении почти шести лет она пользовалась паспортом некой Кристины Б., выданным в 2014 году.
Кристина якобы знакомая Елены, с которой все в порядке. Родители Елены заявили, что не знали о том, что все эти годы их дочь считалась мертвой. Единственное, что показалось родителям странным, это то, что Елена ходила к врачам с чужим паспортом. На вопрос об этом девушка ответила, что когда-нибудь все объяснит.
Поимка оказалась совпадением
То, что полиция все же поймала Елену, оказалось совпадением. Как рассказали родители девушки, весной их дочь и ее нынешнего молодого человека за нарушение задержала Рижская муниципальная полиция. Возможно, инспектор полиции заметил, что лицо женщины сильно отличается от фотографии в паспорте.
На судебном заседании было сказано, что в ходе расследования по новому уголовному производству установлено, что отпечатки пальцев и ладоней лица соответствуют данным в архиве системы обработки биометрических данных по двум уголовным производствам, прекращенным в связи со смертью человека.
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