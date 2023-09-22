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Через похолодание снова к теплу: синоптики о погоде в ближайшие дни

rus.tvnet.lv/LETA
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Осень в Риге
Осень в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

В конце этой и начале следующей недели похолодает, затем температура воздуха вновь повысится, осадков будет мало, солнце будет светить часто, прогнозируют синоптики.

В субботу, 23 сентября, через Латвию с запада пройдет холодный фронт, в связи с чем в большинстве районов страны возможны сильные дожди и грозы. Ночью будет необычно тепло, в центральных районах страны столбик термометра не опустится ниже +18 градусов, а дневные максимумы составят от +17 градусов в Курземе до +24 градусов в Латгале.

В воскресенье и понедельник температура воздуха составит от +15 до +19 градусов, в воскресенье пройдут кратковременные дожди. В ночь на понедельник температура понизится до +4...+9 градусов, на побережье будет на несколько градусов теплее, образуется туман.

В последующие несколько дней потеплеет, и к середине следующей недели температура снова повысится до +20...+25 градусов.

Согласно текущим прогнозам, с началом октября погода станет дождливой и прохладной, и по всей стране наступит метеорологическая осень.

Это произойдет примерно на месяц позже, чем обычно.

Галерея: Солнечный осенний день в Риге 

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