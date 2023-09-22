"Неприятно и грустно". Компания отменила заказ на 6500 свечей у благотворительного проекта

"Жизнь все-таки полосатая, как зебра", - говорится в публикации. "Вчера мы с энтузиазмом рассказывали о том, как делаем самый большой в своей истории заказ - 6 500 свечей, - а сегодня утром получили отказ от этого заказа, поскольку компания изменила свою концепцию новогодних подарков.

Может быть, мы слишком гордились своей работой или просто черная полоса...

Сегодня работа в мастерской идет неважно, мы все растеряны, глядя на 2500 уже готовых свечей и, хотя и понимаем, что все же продадим - свечи понадобятся какой-то другой компании или людям, но ощущение нехорошее и нам грустно....

Сегодня ни у кого из нас не поднимается рука делать свечи. Но завтра снова будет новый день!

В любом случае у нас в наличии 2500 свечей небольшого размера всех цветов радуги - в ценовой категории 2,00 евро (без PVN). Формы - шары, цилиндры и конусы.

Кампанию "Miljons sveču grupu mājai" ("Миллион свечей для группового дома") можно поддержать как купив свечи, так и сделав пожертвование.

Если желаете заказать свечи, то, пожалуйста, пишите в личные сообщения Facebook или на э-почту inga.skestere@lkndz.lv.

Вся прибыль от продажи свечей идет на создание группового дома для молодых людей с тяжелыми нарушениями развития!

Мы также будем от всей души благодарны за каждое пожертвование на исполнение великой цели!"

Счет для пожертвований перечислением: "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" Biedrība,

Reģ nr. 40008150439,

Счет: LV36HABA0551043713971.