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"Неприятно и грустно". Компания отменила заказ на 6500 свечей у благотворительного проекта

rus.tvnet.lv
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Фото: Facebook/Grupu māja neatkarīgai dzīvei

Организация "Grupu māja neatkarīgai dzīvei" в социальной сети Facebook поделилась новостью, что их самый большой заказ - 6500 свечей - был отменен. Они сообщают, что 2500 готовых свечей различных форм и цветов радуги можно приобрести по 2 евро каждая (без PVN). Прибыль пойдет на создание группового дома для молодых людей с очень тяжелыми нарушениями развития.

"Жизнь все-таки полосатая, как зебра", - говорится в публикации. "Вчера мы с энтузиазмом рассказывали о том, как делаем самый большой в своей истории заказ - 6 500 свечей, - а сегодня утром получили отказ от этого заказа, поскольку компания изменила свою концепцию новогодних подарков.

Может быть, мы слишком гордились своей работой или просто черная полоса...

Сегодня работа в мастерской идет неважно, мы все растеряны, глядя на 2500 уже готовых свечей и, хотя и понимаем, что все же продадим - свечи понадобятся какой-то другой компании или людям, но ощущение нехорошее и нам грустно....

Сегодня ни у кого из нас не поднимается рука делать свечи. Но завтра снова будет новый день! 

В любом случае у нас в наличии 2500 свечей небольшого размера всех цветов радуги - в ценовой категории 2,00 евро (без PVN). Формы - шары, цилиндры и конусы.

Кампанию "Miljons sveču grupu mājai" ("Миллион свечей для группового дома") можно поддержать как купив свечи, так и сделав пожертвование. 

Если желаете заказать свечи, то, пожалуйста, пишите в личные сообщения Facebook или на э-почту inga.skestere@lkndz.lv.

Вся прибыль от продажи свечей идет на создание группового дома для молодых людей с тяжелыми нарушениями развития!

Мы также будем от всей души благодарны за каждое пожертвование на исполнение великой цели!"

Счет для пожертвований перечислением: 

  • "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" Biedrība,
  • Reģ nr. 40008150439,
  • Счет: LV36HABA0551043713971.

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